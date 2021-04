Die Nachricht ist eindeutig: In der Rangliste der Pressefreiheit, die „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) jedes Jahr für alle Länder der Welt vorschlagen, ist Deutschland erstmals aus der Spitzengruppe herausgeflogen. Interessant ist, wie die Nachricht „geframt“ wird. Als Begründung werden Übergriffe auf Journalisten bei Demonstrationen genannt. „Mehr als drei Viertel aller körperlichen Angriffe ereigneten sich demnach auf oder am Rande von Demonstrationen, darunter neben den Coronaprotesten auch auf Demos gegen das Verbot der linken Internetplattform linksunten.indymedia.org und auf Demos zum 1. Mai. ,Journalisten wurden geschlagen, getreten und zu Boden gestoßen, sie wurden bespuckt und bedrängt, beleidigt, bedroht und an der Arbeit gehindert‘, heißt es weiter.“, berichtete etwa der Spiegel.

Bei den eiligen Lesern blieb freilich etwas ganz anderes hängen. Im ersten Absatz ist nur ein Aspekt als Ursache in dem Beitrag genannt: „‘Aufgrund der vielen Übergriffe auf Coronademonstrationen mussten wir die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von ‘gut‘ auf nur noch ‘zufriedenstellend‘ herabstufen: ein deutliches Alarmsignal‘, erläuterte RSF-Vorstandssprecher Michael Rediske in der am Dienstag veröffentlichten Bilanz.“ Die Angriffe von links sind in diesem Zitat des früheren Chefredakteurs der taz nicht aufgeführt, viele Leser werden davon deshalb nichts erfahren.

Ähnlich lief es auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Der Vize-Chef der Unionsfraktion Arnold Vaatz rief mich heute an und erzählte von seinem eigenen Erlebnis mit dem Framing: „In den Morgennachrichten im Deutschlandradio habe ich noch gehört, dass die Rückstufung wegen Übergriffen auf Corona-Demos erfolgte und ebenfalls wegen Übergriffen gegen Journalisten auf linken Demos, als ich dann abends in der Tagesschau eine Nachricht zum gleichen Thema hörte, fehlten die linken Demos erstaunlicherweise“. Millionen Zuschauer bekamen so möglicherweise ein falsches, verzerrtes Bild. Vaatz, zu DDR-Zeiten Bürgerrechtler und ein kritischer Geist in der CDU, will das nicht auf sich beruhen lassen: Er erwägt jetzt eine Programmbeschwerde bei der ARD: „Ich möchte fragen, warum man das den Lesern vorenthalten hat. Oder ob möglicherweise die Berichte in den anderen Medien, dass es auch auf linken Demos Gewalt gab, frei erfunden sind“, so Vaatz augenzwinkernd. Und fügt spitz hinzu: „Es ist ja auch so, dass Journalisten, die bei Querdenker-Demonstrationen nicht angefeindet werden, dafür ihrerseits von ihren Kollegen angefeindet werden.“

Ich habe mir den Beitrag angesehen. Von Übergriffen von linker Seite gegen Berichterstatter, wie ich sie mehrfach erlebte, ist in dem Beitrag keine Rede. Ebenfalls nicht von der Zensur auf Youtube, die etwa eine Live-Berichterstattung von Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen faktisch unmöglich macht.

Anzusehen ist der Beitrag hier ab Zeitmarke 9.50.

Bild: Olaf Kosinsky / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 DET

Text: br

Raus aus dem Sozialismus – rein in den Sozialismus! In alter sozialistischer Tradition hat Berlin den Weltfrauentag am 8. März wieder zum Feiertag gemacht, und man lässt wieder demonstrieren. Ekaterina Quehl erinnert das an ihre Kindheit in der Sowjetunion – und die Warnungen vor dem Frauentag von ihrer jüdischen Großmutter.

Die Intoleranz der "Toleranten" und die Unfreiheit im freien Westen Weder in der Sowjetunion noch in Putins Russland hat sich Ekaterina Quehl so unfrei gefühlt wie heute in Deutschland. Was hier in Corona-Zeiten geschieht, erinnert sie in vielem an ihre Kindheit im Kommunismus. Und macht ihr große Angst. Eine erschütternde Momentaufnahme.

"Wie ein Gelee an die Wand nageln" Vor kurzem hatte ich eine Diskussion über den Sinn des Lockdowns mit einem alten Freund. Sie war so absurd, dass mir fast schon die Worte fehlen, um sie zu beschreiben. Vielleicht erleben Sie Ähnliches? Ein Logik-Hilferuf von Ekaterina Quehl.

Wie ich heute anfing zu gendern, ohne das zu wissen Ich traute heute meinen Augen nicht, als ich das Wortprotokoll der Bundesregierung aus der Bundespressekonferenz las. Denn das waren nicht meine Sprache und nicht meine Worte, die ich da fand. Die wurden einfach politisch korrekt nachgebügelt.