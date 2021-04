Seit gestern gilt in Berlin die nächtliche Ausgangssperre. Was liegt da näher, als selbst mal rauszugehen und zu schauen, wie sie greift. Bei meinem nächtlichen kurzen Spaziergang durch Charlottenburg habe ich keine Anzeichen für ein Ausgehverbot bemerkt – der Verkehr war in etwa so, wie sonst auch um diese Zeit in der Nacht auf einen Werktag, ich begegnete auch noch einer ganzen Reihe von Fußgängern und Radfahrern. Von sportlicher Betätigung war den Fußgängern nichts anzumerken, und nur ein Paar war mit einem Hund unterwegs. Von Polizei keine Spur. Sie hätte es auch nie schaffen können, die Vielzahl von Menschen und Autos, denen ich begegnet bin, zu kontrollieren. Besonders interessant: Der öffentlich-rechtliche RBB berichtet ganz anders – von einem vorbildlichen Einhalten der Regelung. Machen Sie sich selbst ein Bild – hier mein kurzes Video von meinem Nachtspaziergang, und hier ein Video vom RBB.

Bild: Boris Reitschuster

Text: br

