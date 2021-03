"Partyszene" in Frankfurt - was die Medien wieder verschweigen...

Nicht nur in Stuttgart ist die „Party- und Eventszene“, wie es im neudeutschen, politkorrekten Sprachgebrauch heißt, sehr aktiv in der Innenstadt, vor allem am Wochenende. Auch in Frankfurt zeigt sie sich sehr „feierfreudig“. Heute Nacht mit 39 Festnahmen und fünf verletzten Polizisten. Und damit niemand auf falsche Gedanken kommt, wird auch gleich in den Überschriften [weiterlesen]