Zum Tag der Pressefreiheit: Journalisten attackieren kritische Journalisten

Am "Tag der Pressefreiheit" greifen 58 Mitglieder der Bundespressekonferenz in einem offenen Brief Kollegen an und regen kaum verhohlen deren Ausschluss an. Im Brief selbst sind keine Namen genannt. Mein Name wird dafür anderweitig gestreut ...