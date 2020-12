Nikolaus Blome gehört zu den Journalisten, die immer auf der richtigen Seite sind. Mal bei der Bild, mal beim Spiegel. Dann bei RTL/ntv. Rechts? Links? Egal. Solange die Haltung stimmt. Für Springer startete er das nicht-linke Nachrichtenmagazin „Bild Politik“, das offenbar „Tichys Einblick“ Konkurrenz machen sollte. Und kläglich scheiterte. Offenbar, weil er ins Wasser gehen, aber nicht nass werden wollte. Dass ich dies so drastisch schildere, liegt daran, dass Blome mehrfach Tichy so attackierte, dass es in meinen Augen unter der Gürtellinie war. Und wer so austeilt, darf auch nicht auf Schonung hoffen.

War ein paar Tage weg: Haben @afd oder @RolandTichy schon rausgehauen, dass #Corona ein Virus aus dem Ausland ist – und alle Opfer in Deutschland folglich „Merkel-Opfer“? — Nikolaus Blome (@NikolausBlome) March 13, 2020

Auch beim Thema Corona ist Blome wieder auf der richtigen Seite. Diesmal zur Abwechslung wieder beim Spiegel. Die Überschrift seiner aktuellen Kolumne: „Impfpflicht! Was denn sonst?“

Der Artikel erinnert an Vorkämpfer des Sozialismus an der Propaganda-Front, die sich damals mutig vorkamen, weil sie von den Herrschenden forderten, noch schneller, härter und brutaler auf dem Weg zum Kommunismus voranzuschreiten.

Kostprobe: „Die Obrigkeit will regulatorisch außen vor bleiben, wiewohl absolut unbestritten ist: Wenn alle geimpft sind, die es gesundheitlich vertragen, sind Lockdown und hohe Infektionszahlen Geschichte. Hier wären die Lenzschen ‘Freuden der Pflicht‘ endlich einmal wirklich welche.“ Absolut unbestritten? Wie kommt der Mann auf so was? Informiert er sich nur in der eigenen Blase? Es ist sehr wohl umstritten. Selbst der Virologe Streek bestritt es. Und ließ einen Artikel darüber danach aber wieder löschen (in Kürze mehr).

Blume empört sich, dass der Staat nicht autoritär genug ist: „Ausgerechnet bei der Corona-Rettung will der Staat die Bürger nicht zu richtigem Verhalten anhalten. Aber der Markt wird es richten…. Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.“

Das ist kein Journalismus. Das ist Inquisition.

Weiter schreibt Blome: „Umgekehrt, und hier nun kommt der Markt ins Spiel, gibt es das Recht, andere auf das Impfen zu verpflichten. Jedermann darf seine Wohnung allen versperren, die ungeimpft hereinkommen wollen. Kneipenbesitzer, Kinobetreiber oder Kreuzfahrtveranstalter werden ebenfalls als Hausherren Impf- oder Immunitätsnachweise an ihren Pforten verlangen dürfen. Wenn aber erst klar ist, dass nicht reist, nicht trinkt und nicht tanzt, wer nicht vorher impft – dann entsteht ein Markt der raren Lustbarkeiten.“

Unsere Gesellschaft ist durch Corona noch viel stärker gespalten, als sie es schon war. Unerträglich gespalten. Menschen wie Blome gießen noch Öl ins Feuer.

Das wäre per se schon unverantwortlich genug. Aber was ist es angesichts der massiven Risiken, die eine hastig entwickelte Impfung, die auf Gen-Medizin beruht, mit sich bringt? Vor denen etwa der Impfexperte Prof. Hockertz eindringlich warnt (siehe hier)? Die Risiken und möglichen Nebenwirkungen werden von Blome einfach ignoriert. Das ist … Ich bitte um Verzeihung, aber hier fehlt mir ein Wort, das sowohl anständig als auch nicht justitiabel wäre.

"Diese Impfung ist ein Experiment an Menschen" Selbst vor genverändertem Mais herrscht in Deutschland große Angst. Dagegen kaum vor einer Impfstrategie, die künstlich erzeugte Gene in den Organismus einführt. Die sei viel zu wenig erforscht, das Risiko von Nebenwirkungen gewaltig, so Hockertz.

Immer wieder fragen wir uns beim Studium der Geschichte, wenn es um finstere Zeiten geht: Wie konnte das passieren?

Jetzt erleben wir, wie „es“ passiert.

So unterschiedlich die Details sind. Die Muster sind erschreckend ähnlich.

In Anlehnung an die Geschichte könnte man mit Galgenhumor sagen: Wir haben es mit „Hurra-Impf-Patriotismus“ zu tun.

Bild: wsf-s/Shutterstock / Superbass / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Text: br

Medien werfen Nebelkerzen zu Corona-Protest Verboten? Abgesagt? Tausende wollen morgen vor dem Parlament gegen das "Dritte Corona Gesetz" protestieren. Manche Medien führen ihre Leser dazu in die irre – etwa Deutschlandfunk und rbb.

Wie Medien die Corona-Demo in Berlin framen Der Querdenken-Anwalt Markus Haintz wurde auf dem Alexanderplatz festgenommen. Die Berliner Polizei, berüchtigt für Kuscheln und Deeskalation mit Linksextremen, kriminellen Clans und Drogendealern langte hart zu.