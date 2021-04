Es ist surreal: Fußball-Weltmeister Thomas Berthold gab mir am Rande der Querdenken-Demonstration am Samstag in Stuttgart ein Interview. Titel: „‘Die Panikmache in den Medien ist verpufft‘: Fußball-Weltmeister Berthold über seinen Corona-Protest“. Knapp 12 Minuten, in denen der Fußballer seine Einstellung zur Corona-Politik darlegt. Über die mag man streiten – aber sie auszudrücken sollte in einer Demokratie die selbstverständlichste Sache der Welt sein. Nachdem mein Hauptkanal am Samstag wegen eines Livestreams von der Demo zensiert und gesperrt wurde, strahlte ich das Video auf meinem Ersatzkanal aus. Noch während der Premiere, also bevor das Video zu Ende ausgestrahlt wurde, löschte es Youtube, kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Sonntag. Das ist nur noch gespenstisch. Und es ist eine offene Verachtung der Pressefreiheit: In Interviews macht sich der Interviewende die Meinung des Interviewten nicht zu eigen. Insbesondere wenn er kritisch nachfragt, wie ich bei Berthold.

Unten finden Sie das Interview (oder in höherer Auflösung hier)– und können sich so selbst ein Bild machen, wie es um die Meinungsfreiheit hierzulande noch bestellt ist. Hier muss noch dazu gesagt werden, dass Youtube kein „Hausrecht“ hat, wie viele meinen, sondern als Monopolist laut deutscher Rechtssprechung an die Grundrechte gebunden ist – also auch an das Grundrecht auf Meinungsfreiheit.

PS: Bitte abonnieren Sie nichtsdestotrotz auch meinen Ersatzkanal auf Youtube, damit meine neuen Videos Sie erreichen.

Der Kessel von Kassel – wie es auf der Demo wirklich war Von einem „Randale-Mob“ in Kassel berichtete die Bild-Zeitung, das Framing in den Medien lautete "Gewalt bei Corona-Demos". Sehen Sie hier meine Video-Reportage und machen Sie sich selbst ein Bild. Corona-Proteste Kassel: Parallel-Realitäten in den Medien Siebeneinhalb Stunden habe ich heute die Corona-Proteste in Kassel verfolgt. Als ich dann Abends las, wie die großen Medien darüber berichteten, kam es mir vor, als sei ich in einer anderen Stadt gewesen. Ärztin rechnet ab mit Corona-Politik: "Manipulative Zahlen" "Es geht nicht um Gesundheit, sonst würde man anders handeln" – eine Medizinerin erhebt im Interview auf der Kasseler Demo schwere Vorwürfe gegen die Regierung: "Was uns erzählt wird, ist so schräg, dass ich mir sage, haltet mich nicht für blöd, denn ich bin nicht blöd."

Bild: ShutterstockText: br