Siebeneinhalb Stunden habe ich gestern im Livestream die Kundgebungen in Kassel verfolgt. Ich wurde von Antifa-Gegendemonstranten tätlich angegriffen, erlebte brutale Festnahmen, sprach mit sehr interessanten Menschen – Gegnern und Befürwortern der Corona-Maßnahmen. Ich habe das Interessanteste aus dem Livestream und Aufnahmen, die ich bisher noch nicht veröffentlicht habe, für Sie zusammengeschnitten – und hoffe, Ihnen ein Bild von dem vermitteln zu können, was gestern in Kassel geschah. Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit und eine „Wahrheit“, da ich selbstverständlich als Einzelner nur einen geringen Teil des Geschehens mit eigenen Augen verfolgen konnte. Sehen Sie sich hier das Video an und auch den Angriff gegen mich. Bislang habe ich darüber in den großen Medien bis auf eine Ausnahme im Tagesspiegel nichts gelesen. In vielen war von mehreren Übergriffen auf Journalisten die Rede – aber so, dass alles im Vagen bleibt und bei vielen Lesern hängen bleibt, die Gewalt sei ausschließlich von den Corona-Demonstranten ausgegangen.

Bild: Boris Reitschuster

Text: br

