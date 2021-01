Wer sich wie ich am Vormittag des 29.01.2021 die Zeit nehmen konnte, die Bundespresskonferenz anzuschauen – weil er möglicherweise gegen seinen Willen zur Heimarbeit verdammt wurde (Verzeihung, das ist eine ältere Bezeichnung für Home-Office), seinen Job durch die Corona-Politik gleich ganz verloren hat und/oder zusätzlich noch die quengelnden Blagen bespaßen muss – der hatte möglicherweise einige Mühe, bis zu Herrn Reitschusters Frage überhaupt wach zu bleiben. Normalerweise höre ich persönlich gerne die Drei Fragezeichen, wenn ich einmal nicht einschlafen kann, aber seit heute habe ich eine neue Favoritin: Marylyn Addo! Die Inbrunst, mit der diese Frau uns heute nochmal die Geschichte der Impfstoffentwicklung dargeboten hat, erinnerte mich an die TV-Präsenz einer Tilly von Palmolive in ihren besten Tagen. Für einen Moment dachte ich, sie sagt gleich: „Wenn Sie das Familien-Impfstoffpaket jetzt bestellen möchten, wählen Sie bitte die eins.“

Ich habe die paar Minuten intellektuelle Auszeit dazu genutzt, mich gedanklich (und unter Zuhilfenahme der Technik) noch einmal Lothar Wielers einleitenden Worten zuzuwenden. Zunächst sah ja alles ganz rosig aus: „Wir sind auf einem guten Weg, und wir müssen diesen Weg weiter konsequent bestreiten“, konnte man ihn da sagen hören. Abgesehen davon, dass die Schande der Todesfallzahlen in den Alten- und Pflegeheimen, der Wieler lediglich einen leisen Nebensatz widmete, wohl kaum als Beispiel dafür dienen sollte, wie man einen Weg konsequent weiter bestreitet, kam er gleich danach mit der fast schon erwartbaren Einschränkung um die Ecke: „Wir sehen aber, dass die Inzidenz eigentlich nur in den vier am stärksten betroffenen Bundesländern zurückgeht. Das ist Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. In den anderen zwölf Bundesländern ist sie in den letzten sieben Tagen nahezu gleichgeblieben.“ In diesem Moment zuckte kurz eine dieser in so ziemlich allen Medien ständig präsentierten apokalyptisch eingefärbten Deutschlandkarten durch mein Kurzzeitgedächtnis, auf denen man ablesen kann, um welche Ecke Deutschlands es zurzeit besonders schlimm steht. Und irgendwie meinte mein Hirn sich daran zu erinnern, dass es in den letzten Tagen so ziemlich überall wieder heller geworden war – von Sylt bis Garmisch, von Spiegel bis Süddeutsche. Für Lothar Wieler indes kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen oder gar zum Jubel gen Himmel zu strecken: „Es infizieren sich also insgesamt immer noch zu viele Menschen“ – hier macht er eine kurze Sprechpause, ob nun aufgrund des dramatischen Effekts oder weil er den Namen von dem vermaledeiten Virus nach einem Jahr immer noch vom Blatt ablesen muss – „mit SARS-CoV2.“

Wir erinnern uns: der „harte Lockdown“ wurde das letzte Mal am 22.12.2020 ausgerufen, das ist jetzt fünfeinhalb Wochen her. Wieler will uns also sinngemäß sagen: in zwölf Bundesländern zeigt selbst der harte Lockdown kaum eine Wirkung – außer dass wir uns damit vielleicht die anhand der Modellrechnungen des Max-Planck-Instituts vorgezeichneten Horrorszenarien vom Hals gehalten haben – und in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sie offensichtlich die Kurve gekriegt und befolgen nun auch die Hygienevorschriften der großen Kanalisa… ähm, Koalition.