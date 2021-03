Kurz vor der Aussetzung der vorübergehenden Impfungen mit AstraZeneca habe ich ein Interview mit dem Arzt, SPD-Politiker und Corona-Politik-Kritiker Wolfgang Wodarg geführt, in dem er ausführlich die Wirkungsweise der Corona-Impfungen sowie der Nebenwirkungen durch diese erklärt. Unter anderem erläutert er auch für Laien wie mich sehr anschaulich die „unstrittigen Wirkungen von Spike-Proteinen“, aber auch deren Risiken, wie etwa die Bildung von Thrombosen. Wer wissen will, wie die Corona-Impfungen funktionieren, und was genau die Risiken sind, dem sei das Interview wärmstens empfohlen – mir als medizinischem Laien hat es geholfen, viele Zusammenhänge zu verstehen. Gespenstisch war für mich, wie man sich inzwischen in einem Interview gegen die Zensur absichern muss – so als lebe man nicht mehr in einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber sehen Sie selbst: Hier geht es zum Video.

Wie immer rate ich Ihnen dazu, liebe Leserinnen und Leser, sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren, alles zu hinterfragen und sich selbst ein Urteil zu bilden! Ich bitte um Verständnis, dass ich diesen Rat so oft wiederhole, obwohl ich überzeugt bin, dass Sie alle das ohnehin so halten und dazu nicht meines Rates bedürfen. Aber ich finde es wichtig, diese Aufforderung zu dokumentieren – und damit auch einen Gegenakzent zu setzen zum Anspruch vieler Kollegen, die für sich in Anspruch nehmen, die „Wahrheit“ zu verkünden. Wie etwa die zahlreichen Faktenfinder, die mich längst an eine Art privatisiertes „Wahrheitsministerium“ im Orwell´schen Sinne erinnern – und mich an die Funktionen erinnern, die in autoritären Staaten staatliche Stellen haben. Nur dass sie eben im „Outsourcing“ agieren, vielfach direkt oder indirekt über Steuermittel finanziert werden oder direkt über Gebühren, die wir alle bezahlen müssen.

Bild: Alexanderstock23/Shutterstock

Text: red

Kafka in Heidelberg Der Fall Bahner wird immer rätselhafter. Die Behörden haben jetzt auf die Vorwürfe der Anwältin, die nach eigener Aussage zwangsweise in die Psychiatrie gebracht wurde, reagiert. Statt Fragen zu beantworten, wirft die Reaktion von Polizei und Staatsanwaltschaft aber neue auf. Die Situation hat geradezu etwas Kafka´ eskes. Ich sehe den gesamten Fall in ziemlich vielen [weiterlesen]

Rufmordversuch nach Süddeutscher Art Die Süddeutsche Zeitung versucht, der Bundespressekonferenz dabei zu helfen, Boris Reitschuster loszuwerden – mit schlechter Recherche und falschen Behauptungen. Ein Lehrstück über die Bedrohung des Journalismus durch ein polit-mediales Kartell. GASTBEITRAG

Wie die SZ-Attacke auf mich nach hinten losging Nach der Hetz-Attacke der Süddeutschen erreichte mich eine Welle der Solidarität – die mich tief bewegt hat. Bis hin zu meinem Ex-Chef, Focus-Gründer Helmut Markwort. Die Aggression weckte viel neues Interesse an meiner Seite

Süddeutsche entschuldigt sich für kritischen Beitrag Bloss nicht anecken, bloss nicht gegen den Zeitgeist verstoßen: Das Blatt knickt ein nach Kritik am linken Aktivisten Igor Levit, der AfD-Mitgliedern das Menschsein abspricht.