Eigentlich war ich darauf gefasst, dass es eine Geschichte zum heulen wird: Mit einer Chloroquin-Vergiftung machte ich mich 2001 unweit von der Frontlinie zwischen Nordallianz und Taliban in Afghanistan auf den Rückweg ins rettende Tadschikistan. Mit einem Auto-Wrack, das prompt irgend wo liegen blieb – ohne dass wir wussten, auf welcher Seite der Front. Und plötzlich tauchten wie aus dem Nichts Scheinwerfer aus. Ein Militär-wagen kam näher, eine Handvoll grimmiger, bärtiger Männer mit Kalaschnikows stieg aus. Ausgerechnet in dieser Szene rettete meinen Freund Igor und mich Galgenhumor – Lachen als gemeinsame Sprache. Auch jetzt in Corona-Zeiten ist Galgenhumor bitter notwendig. Darum erzähle ich Ihnen heute hier diese bewegende Geschichte aus längst vergangenen Zeiten in einem fremden Land – hier in meinem neuen Video.

Bild: Igor Gavrilov

Text: br

