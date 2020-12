Was erleben wir nicht alles an Absurditäten in diesen Zeiten! Man hat fast schon den Eindruck, nichts könnte einen mehr verwundern. Und dann erlebt man doch fast jeden Tag das Gegenteil. Es scheint wie bei der Richter-Skala, mit der Erdbeben gemessen werden: Für die Absurditäten gibt es nach oben keine Grenze. Das jüngste Beispiel: die linksalternative Tageszeitung, oder kurz taz. Die legt beim Bemühen um eine Säuberung der Sprache jetzt einen Eifer an den Tag, der selbst bei Hartgesottenen für Staunen sorgt. Und das ausgerechnet in einem Artikel zum „Welttoilettentag“. Offenbar gibt der taz inzwischen auch schon das Wort „Frauen“ als politisch nicht mehr korrekt genug. Und so wird es in dem Vorspann des Beitrags ersetzt durch die Formulierung „Menschen mit Gebärmutter“.

Frauen heißen in der taz jetzt „Menschen mit Gebärmutter“. pic.twitter.com/abrM0EP6oi — Claudio Casula 🇮🇱🇮🇹🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@shlomosapiens) December 28, 2020

Was für eine Sprach-Chirurgie. Wenn das Schule macht, wird es künftig ziemlich umständlich werden bei Ansprachen. Statt den „sehr geehrten Damen und Herren“ müsste man dann immer die „sehr geehrten“ – wobei das sicher auch politisch unkorrekt ist – „Menschen mit Gebärmutter und Menschen mit Prostata“ ansprechen. Wobei da noch die Frage wäre, wie man dann politisch korrekt das dritte Geschlecht ansprechen sollte? Hier tun sich wirklich schwer wiegende Probleme auf, die dringend gelöst werden sollten.

Berlin: „Schwarzfahrer“ und „Ausländer“ tabu Acht Punkte auf der Richterskala des Ideologie-Irrsinns für Berlins rot-rot-grünen Senat acht Punkte: Selbst ganz harmlose Worte sollen künftig für Staatsdiener – sorry, Staatsdienende – tabu sein.

„ArgoNerd“ fragt auf Twitter:

Müsste es nicht korrekterweise »Menschen mit Gebärelter1« heißen?

Aber auch das ist nicht so einfach, wie Jörg Verrel erwidert:



Auch „Gebärelter1“ ist eine verbale Form der Diskriminierung. Schließlich ist auch das Gebären ein gesellschaftliches Konstrukt und das ist wissenschaftlich bewiesen. Das Forschungsgebiet zum Klapperstorch ist abgeschlossen.

Supermarijo entdeckt neue Probleme:

8. März wäre „Menschen mit Gebärmuttertag“. Allerdings gibt es leider Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben. Naja, ich glaub das ist ein Fall für Kelle.

Harald Ulrich S. kontert auf ganz andere Art:

Menschen ohne Taz bleibt viel erspart!

Der Sprach-Irrsinn hat tiefe Wurzeln. Erst kürzlich war im Sonderheft „Wissen“ der „Zeit“ unter dem Titel „Diskriminierung: Der Anti-Rassismus-Knigge“ zu lesen, dass selbst Begriffe wie „Schwarzfahren“, „Schwarzsehen“, „schwarzmalen“ oder „schwarze Schafe“ „rassistischer Metaphern“ verwendet. In einem Beitrag von Lann Hornscheid, 1965 als Antje Hornscheidt geboren , bis 2017 Professor an der Humbolt-Universität zu Berlin „zu Gender und Sprache“ und Fachmann für „Diskriminierung durch Sprache“. Laut Hornscheidt werden durch den Gebrauch von Wörtern wie „Schwarzfahren“, „Schwarzsehen“ oder „schwarze Schafe“, so wörtlich, „rassistische Vorstellungen genährt und bestätigt, weitergeführt und fließen als subtile Gewalt ins eigene Leben ein.“

Wenn schon „Schwarzfahren“ rassistisch ist, ist der Weg bis zu Problemen mit dem Wort „Frau“ nicht mehr weit.

Vielleicht sollte man die Sprache ganz abschaffen?

