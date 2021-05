Nur noch irre? Ein kleines Lexikon der Corona-Absurditäten und Widersprüche

Das Virus greift nicht nur die Lunge an, sondern auch das Hirn: Auf Anhieb sind mir mehr als 30 krasse Widersprüche in der Corona-Politik eingefallen, die jeden mit gesundem Menschenverstand in den Wahnsinn treiben könnten. Offenbar liegt es am massiven Schüren von Angst, dass vielen Menschen diese Widersprüche nicht mehr auffallen.