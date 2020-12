Lassen Sie uns das alte Jahr gemeinsam ausklingen! Ihre Anregungen, Fragen und Kommentare waren ganz wesentlich all die zwölf vergangenen Monate. Ohne sie wäre meine Arbeit gar nicht möglich gewesen – und vor allem nicht der Erfolg meiner Seite. Deshalb möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam zurückblicken. Eine kurze Bilanz ziehen. Und auch einen Ausblick wagen in diesen finsteren Zeiten. Wann werden wir das Licht am Ende des Tunnels stehen? Ich freue mich auf Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen! Gerne auch vorab hier! Hier geht es zum Livestream, ab 16 Uhr – und natürlich auch in der Aufzeichnung jederzeit später.

"Aktivisten der sozialistischen Arbeit" 102 Jahre nach dem Putsch, der als Oktoberrevolution in die Geschichte einging, sind Lenins geistige Ur-Neffen wieder lebendiger denn je – zumindest in Deutschland. Lenin glaubte sich im Besitz der Wahrheit und des Wissens über den richtigen Weg in die rosige Zukunft, er war überzeugt, der Mensch und die Gesellschaft lasse sich gestalten wie Knetmasse [weiterlesen]

