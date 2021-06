Hektische Aufräum- und Bereinigungsarbeiten im #Lebenslauf von Frau #Baerbock 🤥 heute Abend, nachdem ich viel peinliche falsche bzw hochstaplerische Angaben aufgedeckt habe.

Vgl. vorher und nachher 👇 pic.twitter.com/RnRlhfjgbt — Philip Plickert (@PhilipPlickert) June 4, 2021

Aber alles der Reihe nach. Laut eigenen Angaben ist die Grünen-Chefin nämlich Mitglied des German Marshall Fund. Dieser hat nun Plickert bestätigt, dass Baeerbock eben genau das nicht ist. Zwar hatte sie eine Marshall Memorial Fellowship, aber sie ist eben kein Mitglied des Alumni Leadership Council.

Sie wurde anschließend kein Mitglied. Dafür müssten man zahlen (Bronze-Mitgliedschaft ab 250 Dollar im Jahr, Platin-Mitgliedschaft kostet 5000 Dollar). Ihre Angabe im Lebenslauf "Mitgliedschaft: German Marshall Fund" ist damit gelogen.https://t.co/SL4o4J7mQc — Philip Plickert (@PhilipPlickert) June 4, 2021

Hier nochmal die pompöse Liste ihrer „Mitgliedschaften“ inklusive UNHCR und German Marshall Fund.

(UNHCR ist in der Juni-Version wundersamerweise verschwunden). pic.twitter.com/q9qmLYmdMX — Philip Plickert (@PhilipPlickert) June 4, 2021

Der Name Baerbock fehlt auch an der Stelle, an der auf der Internetseite der grünen Heinrich-Böll-Stiftung die Mitglieder des „Transatlantik/Europa-Beirates“ derselben aufgezählt werden. Genau eine solche „Mitgliedschaft“ gibt Baerbock aber in ihrem Lebenslauf an.

Frau @ABaerbock, hat die Boell-Stiftung Sie`auf der Website vergessen oder sind Sie gar kein Mitglied im Beirat, wie im Lebenslauf behauptet? pic.twitter.com/kfIGE4c7gz — Benedikt Brechtken (@ben_brechtken) June 4, 2021

Der Blogger Hadmut Danisch hatte zuvor laut TE herausgefunden, dass Baerbock kürzlich Ihr „Curriculum Vitae“ auf ihrer persönlichen Website noch einmal veränderte. Der oben erwähnte Hinweis auf eine „Mitgliedschaft“ beim UNHCR, dem Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, fehlt nun auf einmal in ihrem

Das kann handfeste Gründe haben, wie Plickert auf Twitter ausführt:

Das nächste bizarre Detail im Lebenslauf der #Völkerrechtlerin @ABaerbock:

Bis vor Kurzem gab sie im CV an, sie sei "Mitglied" beim UNHCR.😂🧐

Beim UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) kann man nicht Mitglied sein… Baerbock ist ahnungslos oder hochstaplerisch? — Philip Plickert (@PhilipPlickert) June 3, 2021

Anhänger Baerbocks mögen Kritik an den Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf als kleinlich oder pingelig zurückweisen. Andererseits muss die Frage erlaubt sein, ob man von jemandem, der das faktisch mächtigste Amt im Staate für sich beansprucht, nicht erwarten kann, dass er seinen Lebenslauf fehlerfrei wiedergibt.

Die sieben oben erwähnten Fehler Baerbocks sind folgende – so exxpress.at unter Berufung auf den „Plagiatsjäger“ Stefan Weber:

Vor der aktuellen Berichterstattung offenbar kein aktives Vorgehen gegen die mehrfache Falschzuschreibung eines Bachelors

Wiederholte Falschangaben der Studienfächer an der Universität Hamburg – schon Jahre vor der aktuellen Berichterstattung nachweisbar

Vor der aktuellen Berichterstattung keine Angabe des Abschlusses der Politikwissenschaft in Hamburg nur mit einem Vordiplom

Änderung von „wissenschaftl. Mitarbeiterin“ in „Trainee“

Irreführende Angabe über den Doktorandenstatus, die ein weiterhin aktuelles Promotionsvorhaben suggeriert, obwohl das Promotionsstudium bereits 2015 mit Abbruch und unabgeschlossen beendet wurd

Zweifelhafte Verwendung des Begriffs „Völkerrechtlerin“ bei jemandem, der nach deutschem Verständnis allenfalls Politologin ist, zumindest aber keine Juristin

Und nun auch noch die von der KMK ausdrücklich untersagte falsche Titelführung des „LL.M.“

Den Titel LL.M (Master of Laws) führt Baerbock nach den Recherchen Webers ohne den Zusatz „(LSE)“ bzw. „(London)“, wie das die Kultusministerkonferenz für solche ausländischen Abschlüsse vorschreibt. Vor ihrem Titel steht dafür in ihrem Lebenslauf aber der Hinweis auf ihr „Masterstudium“ an der London School of Economics (LSE).“

Bild: photocosmos1/Shutterstock

Text: br

Kotau für die Maskenpflicht Freude für Unterwerfungssüchtige und Illusion befreiender Hilfe für Ängstliche: Eine psychiatrische Abrechnung mit dem Mundbedeckungs-Zwang vom Bestseller-Autor und Psychiater Dr. Maaz. Wie mich der Pfleger, der Spahn zerlegte, zum "Millionär" machte Es war eine Mitarbeiterin aus meinem Team, die mich darauf aufmerksam machte, wie ein Intensivpfleger vor laufender Kamera Ohrfeigen an den Minister austeilte – und wie der es lange nicht merkte. Ein schnell geschnittenes Video und ein Text dazu brachen dann alle Rekorde. 524 Todesfälle nach Corona-Impfungen, fast 5.000 "schwere Verdachtsfälle" Auffallend ist, dass 77 Prozent der Todesfälle nach Biontech-Impfungen auftraten. Genau dieses Vakzin ist bislang aber das einzige, das zeitnah eine Zulassung für Kinder erhalten kann. Bislang sind jedoch nur 6 Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren an oder mit Corona gestorben.