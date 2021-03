Veröffentlicht am

Keine Einreise wegen Corona – Notfallpatient muss an der Grenze warten

Von Christian Euler

Pünktlich zum Frühlingsbeginn treibt der Virus-Wahn immer seltsamere Blüten. Wie surreales Theater erscheint, was sich zu Beginn dieser Woche am deutsch-österreichischen Grenzübergang nahe Füssen zugetragen hat: Ein Tiroler Rettungswagen mit einem Herzpatienten an Bord wurde von der deutschen Polizei gestoppt. Ein wichtiges Dokument für die von Deutschland verhängten strengen Einreiseregeln fehlte, nachdem Tirol zum Virusvariantengebiet erklärt worden war.

Der Rot-Kreuz-Wagen musste 30 Minuten warten, bis das fehlende Papier von einem weiteren Rettungswagen nachgeliefert wurde. 30 lange –und lebensgefährliche – Minuten, da der Patient an akuten Herzproblemen litt. Bizarr: Sowohl der Patient als auch die Sanitäter waren negativ getestet. Zudem handelt es sich bei dem Dokument laut Andreas Inwinkl, dem Bezirksgeschäftsführer und Leiter des Rettungsdienstes beim Roten Kreuz Reutte, nur um die Kopie einer E-Mail: „Ein allgemeiner Wisch, mehr nicht. Darin teilt das Bayerische Staatsministerium den eigenen Leuten an der Grenze mit, dass eine Einreise für Behörden und Organisationen für Sicherheitsaufgaben – also Rettung, Polizei, Feuerwehr und andere, die sich im Einsatz befinden – erlaubt ist.“

Das Papier hätte den Beamten der deutschen Bundespolizei an der Grenze ohnehin bekannt sein müssen, so Inwinkl. Selbst Albert Camus Ethik des Absurden überschreitet die Tatsache, dass es sich bei dem Patienten um einen deutschen Staatsbürger handelt.

„Das deutsche Grenzregime artet aus“

Dass die Bundesrepublik die Bürokratie traditionell übersteigert und preußisches Pflichtbewusstsein als hohe Tugend pflegt, ist nicht neu. Dass der rigorose Behördengehorsam aber Menschenleben gefährdet, stößt weithin auf Unverständnis. „Medizinische Versorgung muss jederzeit über Grenzbürokratie stehen“, zürnt Tirols Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, „die stationären Grenzkontrollen sind unverständlich und weder verhältnismäßig noch EU-rechtskonform.“ Der Vorfall in Füssen zeige ganz klar, „dass das deutsche Grenzregime ausartet.“

Das Herzklinikum Füssen, in das der Patient eingeliefert werden sollte, ist ein offizieller Vertragspartner der Tiroler Krankenkassen. „Wenn Deutschland jetzt auch akute Rettungseinsätze verunmöglicht, schlägt das dem Fass den Boden aus,“ wettert Ledl-Rossmann.

Harte Grenzkontrollen sind für sie keine brauchbare Lösung. Grund genug für die Landtagspräsidentin Tirols, auf eine „sofortige Beendigung der Schikanen an der Grenze“ zu drängen. Hier dürfte sie die Rechnung ohne den bayerischen Landesvater gemacht haben. Markus Söder scheint Gefallen daran gefunden zu haben, mittlerweile gebetsmühlenartig Grenzschließungen als Teil seines Notbremsen-Plans zu propagieren.

Meine Seite ist unter Attacke Aus der ARD, von ideologischen Aktivisten: Die juristischen Angriffe gegen mich nehmen zu. Allein im März sind zwei Gerichtstermine anberaumt: Einmal wegen der Klage des ARD-Chef-Faktenfinders gegen mich, einmal gegen Google bzw. Youtube. Aber ich lasse mich nicht mundtot machen.

Text: ce



Mehr von Christian Euler auf reitschuster.de

Arroganz statt Ethik? Bloß kein Dialog mit Menschen anderer Meinung! "Ab und zu müsse man auch und gerade als Ethiker mal dorthin gehen, wo es weh tut" – so rechtfertigte Prof. Henn vom Deutschen Ethikrat einen Gastbeitrag in der Bild. Eine Kommunikation mit den Lesern von reitschuster.de ist dagegen unter seiner Würde. Eine merkwürdige Ethik. SOS – ein Lockdown-Hilfeschrei von Unternehmern! "Wir wollen Covid nicht klein reden, aber stoppen Sie diese unverhältnismäßige Maßnahmen! Und die Lockdowns führen zu gar nichts!" Das ist der Tenor einer Video-Botschaft, mit der eine neue Unternehmer-Initiative in den sozialen Medien für Furore sorgt. Kosmetik-Branche vor dem Ruin Nach fast einem halben Jahr Schließung bangen mehr als 50.000 professionelle Kosmetikinstitute und Nagelstudios mit fast 200.000 Beschäftigten um ihre Existenz. Eine ganze Branche stehe am Abgrund, mahnt ihr Verband.

Dipl.-Volkswirt Christian Euler widmet sich seit 1998 intensiv dem Finanz- und Wirtschaftsjournalismus. Nach Stationen bei Börse Online in München und als Korrespondent beim „Focus“ in Frankfurt schreibt er seit 2006 als Investment Writer und freier Autor u.a. für die „Welt“-Gruppe, Cash und den Wiener Börsen-Kurier.Bild: maradon 333/Shutterstock (Symbolbild)