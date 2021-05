Ein Gastbeitrag von Ulrike Stockmann

Ein bemerkenswertes Interview wurde gestern im Deutschlandfunk gesendet. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO) Thomas Mertens erhebt darin deutliche Kritik gegenüber der geplanten Impfung von Kindern und Jugendlichen, wie sie derzeit von der Politik gefordert wird.

„Ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der Jugendlichen“, hatte etwa Jens Spahn kürzlich verkündet. Und möchte Impfdosen der Hersteller BioNTech und Pfizer für Kinder ab 12 Jahren reservieren. Er sprach in diesem Zusammenhang von einem „Impfangebot“, das man Schülern bis Ende August machen wolle. Die Unverbindlichkeit des Wortes „Angebot“ dürfte mit Vorsicht zu genießen sein, wenn man bedenkt, dass Spahn „regulären Unterricht“ offenbar vom Impfen abhängig macht. Ins selbe Horn stößt Bildungsministerin Anja Karliczek, die einen „Impffahrplan für die Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren“ fordert. Auch sie knüpft daran den regulären Schulbeginn nach den Sommerferien. Immerhin ist sie in ihrer Sprache so eindeutig, nicht von „Angebot“, sondern gleich von „Fahrplan“ zu reden.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist schon einen Schritt weiter. Er erklärte bereits vor anderthalb Wochen, dass er „Impfaktionen an Schulen“ befürworte und sich wohl demnächst Fragen ergäben, wie: „Was passiert, wenn Eltern nicht wünschen, dass ihr Kind von einem ungeimpften Lehrer unterrichtet wird? Dürfen ungeimpfte Schüler mit auf Klassenfahrt und in die Theatergruppe? Kann ich Geimpften das Tragen einer Maske abverlangen?“

'Ziel muss ja das Wohlergehen der Kinder sein'

Mitten in diesem Diskurs äußert sich nun also Thomas Mertens freundlich, aber bestimmt. Der emeritierte Professor für Virologie wird vom eifrigen Deutschlandfunk-Moderator Peter Sawicki gefragt, inwiefern denn die Forderungen der Politiker realistisch seien. Daraufhin gibt Mertens dem Gespräch erstmal eine ganz andere Wendung: „Wir müssen daran denken, dass das Wichtigste, wenn wir jetzt eine generelle Kinderimpfung starten wollen, das Wohl der Kinder (ist). Daran muss erinnert werden.“ Traurig, aber wahr. Wenigstens erinnert uns Mertens daran, wenn alle anderen es vergessen. Er führt weiter aus:

Ein fast schon unerhörter Standpunkt in Zeiten, in denen dem Einzelnen abverlangt wird, für die Gesundheit des anderen zuständig zu sein.

Die pragmatische Verknüpfung der Impfung mit der Möglichkeit der Schulöffnung, einer normalen Teilhabe am Leben oder einem Urlaub mit den Eltern nennt Thomas Mertens „sekundäre Argumente, die für sich alleine genommen keine ausreichende Begründung liefern, um jetzt alle Kinder zu impfen.“

Argumente in der zweiten Reihe

Der Moderator hält ihm prompt die Frage entgegen, ob die Kinder denn kein Recht auf Bildung hätten. Darauf Mertens:

Wie zum Beispiel andere gängige Schutzmaßnahmen bei Öffnung der Schulen. Weiter führt er aus:

Auf Nachfrage des Moderators präzisiert er noch:

Nicht alles so einfach wie in den Medien dargestellt

Auf weitere Nachfrage des Moderators, in welche Richtung die Erkenntnisse denn bislang gingen, scheint Mertens etwas ins Schwimmen zu kommen:

Der versierte Moderator scheint dies nicht gelten lassen zu wollen und fragt als nächstes, wann man denn mit einer Freigabe des Impfstoffes Biontech für Kinder und Jugendliche rechnen könne. Die Frage nach dem „Ob“ scheint für den Interviewer vernachlässigbar zu sein.

Mertens nimmt nun auf die Zulassungsstudie zum Biontech-Impfstoff Bezug. Das Positive sei, dass der Impfstoff offenbar auch bei Kindern wirksam sei. Aber:

„Ein gewisses Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass in dieser Zulassungsstudie ja insgesamt nur etwa 1.100 Kinder geimpft worden sind. Da ist nichts Auffälliges an Sicherheitsbedenklichem aufgetreten, aber mit einer Zulassungs-Studie von 1.100 Kindern sind die Aussagen bezüglich der Sicherheit des Impfstoffes in dieser Altersgruppe natürlich limitiert. Das wissen ja im Grunde alle Menschen mittlerweile aus der Zulassungsstudie für Erwachsene, wo ja mehr als 20.000 Erwachsene geimpft worden sind. Ich will damit sagen: Es ist nicht alles so einfach, wie es manchmal auch in den Medien oder in der Presse dargestellt wird.“