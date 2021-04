Es waren Szenen, die mich schockierten, die ich gestern auf der Demonstration gegen das Infektionsschutzgesetz in Berlin erlebte. Ich bin für gewöhnlich immer ein Verteidiger der Polizi. Aber was sich die Polizeiführung bzw. Innensenator Andreas Geisel (früher SED, heute SPD) und einzelne Beamte gestern erlaubten, war unfassbar und eines demokratischen Rechtsstaats unwürdig. Faustschläge gegen auf den Kopf von Menschen, die auf dem Boden lagen, Schläge in den Bauch von Menschen, die abgeführt wurden, eine Rentnerin, die man einfach über den Boden zerrte. Ich selbst wurde gestern nicht Zeuge von Gewalt gegen Polizei, bis auf zwei, drei Gegenreaktionen bei Festnahmen im Affekt. Und bis auf massive Beschimpfungen in der aufgeheizten Stimmung. Es gab Bericht von Flaschenwürfen auf Beamte; und einige der anfangs Festgenommen machten auf mich den Eindruck, als seien sie gekommen, um zu randalieren – sie wirkten wie Fremdkörper in der Demonstration, und wie Provokateure. Es ist also durchaus möglich, dass hier zunächst die Polizei brutal angegangen wurde. Da können dann einzelnen Beamten schon mal die Nerven durchgehen. Aber dann müssen die Kollegen einschreiten, und die Führung – Polizeibeamte dürfen sich nicht an friedlichen Demonstranten und Journalisten mit Brutalität schadlos halten. Und solche Szenen erlebte ich wiederholt. Ja ich würde sagen – systematisch. Mir wurde – als ausgewiesener Presse-Vertreter, die Kamera aus der Hand geschlagen, ich wurde umgeschmissen, mit wurde mit Festnahme gedroht – alles, damit ich die brutalen Szenen nicht fotografiere kann. Aber sehen Sie sich lieber die Szenen selbst an. Leider sind sie aufgrund des oft katastrophalen Netzes in der Hauptstadt teilweise sehr schlecht – aber man kann alles erkennen, was man erkennen muss. Die Szenen sind eine erschütternde Momentaufnahme aus einem Land, dessen Politiker und Medien sich selbst zum „besten Deutschland aller Zeiten“ erklärt haben. Die Bilder würden eher vermuten lassen, dass sie aus einem undemokratischen Land stammen. Hier Polizisten, die eine Rentnerin über den Boden schleifen, die wehrlosen Menschen gegen den Kopf und in den Bauch boxen, Journalisten die Kamera aus der Hand und sie absichtlich umstoßen: Ich habe die erschütternden Szenen von Berlin gestern dokumentiert: https://reitschuster.de/post/mit-faeusten-gegen-die-demokratie-so-brutal-geht-berlins-polizei-gegen-demonstranten-vor/ Sie das Video. Schnittfehler bitte ich zu verzeihen, da ich neun Stunden auf der Demo filmte und erst gegen Morgen fertig wurde mit dem Schnitt des Streifens. Ebenso bitte ich eine gewisse Emotionalität nachzusehen – der Authentizität wegen habe ich die Originaltöne aus dem Livestream beibehalten, die aus der emotional sehr aufgeladenen Situation heraus zu verstehen sind.

Bild: Liberty News Berlin – mit bestem Dank!

Text: br

Demonstration gegen Infektionsschutzgesetz in Berlin Der Bundestag will heute das heftig umstrittene Infektionsschutzgesetz in neuer Fassung verabschieden. Dagegen rührt sich heftiger Widerstand – auch aus den Regierungsparteien. In Berlin wurden mehrere Demonstrationen gegen die Gesetzespläne angekündigt. Einige davon wurden verboten. Ich bin direkt vor Ort und halte Sie hier via Livestream auf dem Laufenden – so weit dies in Deutschland [weiterlesen]

"Corona-Demo" in Kassel: Nervenkrieg bis zur letzten Minute Kassel bereitet sich auf einen spannenden Demonstrations-Samstag vor: Bis zur letzten Minute ringen Veranstalter und Stadtverwaltung um eine Entscheidung zu den Corona-Protesten. Gleichzeitig sind mehrere Gegendemos angemeldet. Medien werfen Nebelkerzen zu Corona-Protest Verboten? Abgesagt? Tausende wollen morgen vor dem Parlament gegen das "Dritte Corona Gesetz" protestieren. Manche Medien führen ihre Leser dazu in die irre – etwa Deutschlandfunk und rbb.