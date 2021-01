In Wien kam es in der Silvesternacht zu schweren Ausschreitungen. Das Nachrichtenportal Oe24 spricht von „Vandalen“ und „einer regelrechten Straßenschlacht, bei der Fensterscheiben, Bänke und Mülltonnen zu Bruch gingen.“ Weiter heißt es: „Nachdem es zu etlichen Sachbeschädigungen durch pyrotechnische Gegenstände in der Gegend um den Reumannplatz gekommen war, rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus. Der Mob beschoss Beamte mit Raketen bzw. Böllern, es kam zu neun vorübergehenden Festnahmen. Die Randalierer schossen illegale Pyrotechnik ab, es gab Körperverletzungen und Vandalismus – so schlugen sie etwa eine Auslagenscheibe eines Juweliers, eines Bäckers und Eissalons ein.“ Vienna.at berichtet: „Der Mob hatte angeblich unter zahlreichen „Allahu Akbar“-Rufen Polizisten mit Raketen bzw. Böllern beschossen.“

Dabei galt in Österreich auch für die Neujahrsnacht ein strenger Lockdown. „Auch zu Silvester gilt, dass der Wohnraum nur zur Abwendung von Gefahr, zur Deckung der Grundbedürfnisse, zu beruflichen Zwecken, zur Erholung und für Behördengänge verlassen werden darf“, warnte etwa vorab die Zeitung Kurier. Zudem galt demnach ein Feuerwerksverbot in Orten und ein Verbot für Partys in Wohnungen.

Laut der Nachrichtenagentur APA wurden auch brennende Gegenstände in Richtung der Polizei geschleudert. Die pyrotechnischen Gegenstände sollen demnach die doppelte Sprengkraft von einer scharfen Handgranate gehabt haben. Auch ein Streifenwagen wurde demzufolge mit Pyrotechnik beschossen und ein Christbaum mit brennbarer Flüssigkeit übergossen. Zwei Verdächtige, ein 16-jähriger und ein 21-jähriger Syrer, wurden in einem Haus angehalten, so Oe24. Die beiden führten die Beamten in eine Wohnung, in der weitere sieben Tatverdächtige waren, die wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung festgenommen wurden. Zwei Iraker im Alter von 20 und 22 Jahren und drei Syrer im Alter von 23, 27 und 29 Jahren.

In einer ersten Reaktion auf die Krawalle sprach die FPÖ von Zerstörungswut „islamistischer Migrantenmobs“. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickt monierte: „Während Kurz, Nehammer und Co. die Österreicher drangsalieren und de facto 24 Stunden am Tag zu Hause einsperren, ziehen Migrantenmobs durch Wien-Favoriten und verursachen ein Schlachtfeld. Hier sieht man einmal mehr, dass gewalttätige Zuwanderergruppen in Österreich Narrenfreiheit genießen. Hier gehört rigoros durchgegriffen. Für so etwas gibt es keine Entschuldigung.“

Interessant ist, dass in deutschen Medien kaum von den Randalen in Wien berichtet wird. Die Bild schreibt zwar darüber, aber ohne jeden Hinweis auf die Herkunft der Tatverdächtigen und deren Migrationshintergrund. In Österreicher Medien war dagegen zum Teil Klartext zu finden. „Innenminister Karl Nehammer hat am Neujahrstag die Randale in Wien-Favoriten in der Silvesternacht verurteilt. ‘Parallelgesellschaften haben in unserem Land nichts verloren‘, meinte er in einer Stellungnahme gegenüber der APA und kündigte eine Schwerpunktaktion der Polizei an“, schreib Vienna.at. Der konservative Politiker betonte, es dürfte keine Toleranz für solche Aktionen geben: „Wer sich nicht mit unseren gesellschaftlichen Werten identifizieren kann und versucht diese zu stören, muss mit allen rechtlichen Konsequenzen rechnen.“ Er möchte jetzt auf einem Sicherheitsgipfel mit Vertretern der Stadt Wien auch Integrationsprobleme besprechen. „“Parallelgesellschaften haben in unserem Land nichts verloren“, so betonte der Parteifreund von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Hier ist zu sehen, wie der Mob wütete und wie ein Balkon in Brand gesteckt wurde:

Was mir für 2021 Mut macht! 2020 war schrecklich. Aber mir persönlich hat es doch auf Hoffnung gemacht. Die ich im Wesentlichen Ihnen verdanke. Deshalb hier mit meinen besten Neujahrswünschen für Sie auch ein halbwegs positiver Ausblick.

"Aktivisten der sozialistischen Arbeit" Medaille für „Verdienste in der Volkskontrolle“, «Stern für Völkerfreundschaft» und Lenin-Orden - der etwas andere, stramm sozialistische Jahresrückblick von 2019 – hier noch einmal auf vielfache Bitte der Werktätigen.

Bild: Screenshot/Instagram

Bild: Screenshot/Instagram Text: br