Kinderärzte und -psychologen verurteilen Pläne für automatische Schulschließungen

In einem offenen Brief an Kanzlerin Merkel und die Länderchefs protestieren Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychologen, Virologen und Entwicklungspsychologen aus ganz Deutschland gegen "jede Art von automatischen Einschränkungen des Regelbetriebs in Schulen und Kindertagesstätten in Abhängigkeit von Melde-Inzidenzen."