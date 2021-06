In den Beiträgen wird auf kritische Stimmen zum Thema Impfen hingewiesen. Wenn man nicht einmal mehr darauf verlinken darf, dass internationale Wissenschaftlern und Ärzten enorme Risiken beim Impfen sehen, oder dass ein Pädagoge eine Aktion startet oder ein Wissenschaftler Bedenken gegen mRNA-Impfstoffe vorbringt, ist die im Grundgesetz garantierte Meinungs- und Pressefreiheit („Eine Zensur findet nicht statt“) nicht mehr das Papier wert, auf die sie geschrieben ist. Da steht nämlich nicht. „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, solange sie nicht ungenau oder irreführend ist.“ Aus gutem Grund: Denn wer sich anmasst, zu entscheiden, was „ungenau“ und „irreführend“ ist, wird damit zum Zensor. Nur Gerichte dürfen in einer Demokratie die Grenzen der Meinungsfreiheit definieren. Punkt.

Wie groß muss die Angst derjenigen, die maßgeblichen Einfluss haben, sein, wenn sie Warnungen und Kritik an der Impfkampagne durch Zensur bekämpfen?

Schöne neue Welt.

Telegram-Kanäle dicht: Hildmann-Hetze auf Apple- und Android-Geräten gesperrt“, vermeldet T-Online. In dem

heißt es: „Die Zeiten fast völlig unkontrollierter Inhalte in dem Messenger

sind offenbar vorbei. Seit Dienstag sind sowohl auf Apple- wie auch auf Android-Geräten in der jeweiligen App manche Kanäle nicht mehr aufrufbar.“ Vieles von dem, was Hildmann in vergangener Zeit teilte, ist unerträglich. Mindestens einiges sicher auch strafrechtlich relevant. Und bei vielen seiner Aussagen muss man sich freuen, dass sie nicht mehr verbreitet werden können. Aber in einem Rechtsstaat müssen Gerichte entscheiden, wie weit die Meinungsfreiheit reicht – und nicht Internet-Konzerne in Kalifornien oder sonst wo. Der Gedanke, dass Google, Apple und Co. entscheiden können, wen und was ich auf meinen Geräten lesen kann, ist unerträglich. Einzig und allein Gericht sind dafür zuständig.

Wie weit der Irrsinn geht, zeigt eine andere Nachricht. „