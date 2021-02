Sind die Schweden klüger?

Die schwedische Gesundheitsbehörde sieht einen Trend, wonach die Zahl der Menschen, die an Covid-19 sterben, zurückgeht. In dem Land, das auf drastische Verbote fast vollständig verzichtet, gab es am Freitag 67 neue Todesfälle – weniger als in den Tagen zuvor, wie der Bayerische Rundfunk mitteilt. In Schweden sind bis Freitag 1.400 Menschen an der Virusinfektion [weiterlesen]