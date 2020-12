Während die Bundesregierung regelmäßig die Demonstrationen in Weißrussland begrüßt, bei denen sich viele Teilnehmer nicht an Hygieneregeln halten, werden in Deutschland weiter Demonstrationen verboten. Die Behörden haben in mehreren Städten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, die für dieses Wochenende geplant waren, verboten. Die Erfurter Stadtverwaltung untersagte eine Demonstration Thüringer „Querdenken“-Initiativen, die am Samstag auf dem Domplatz stattfinden sollte. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte. „Wir haben die Anmeldung sehr genau mit dem Gesundheits-, dem Rechts- und dem Bürgeramt geprüft und beschlossen, die Veranstaltung auf Basis des Infektionsschutzgesetzes zu untersagen“.

Auch in Frankfurt dürfen die „Querdenker“ nicht demonstrieren. Eine für Samstag angemeldete Kundgebung wurde von der Stadtverwaltung Verboten, das Verwaltungsgericht bestätigte das Verbot. Das Ordnungsamt sieht in Kundgebungen mit mehreren tausend Teilnehmern „eine große Gefahr für die Gesundheit“. Das Verwaltungsgericht folgte dieser Einstellung. Querdenker-Anwalt Markus Haintz kündigte auf Telegram an, gegen die Entscheidung vor den Hessischen Verwaltungsgerichtshof zu ziehen.

Das Verwaltungsgericht habe das Grundrecht des Antragstellers auf rechtliches Gehör verletzt, indem es auf viele seiner Argumente nicht einmal mit einem einzigen Wort eingegangen sei, bemängelte Haintz. „Nach aktuellem wissenschaftlichen Stand träten im Außenbereich, also außerhalb geschlossener Räume, nahezu keine Ansteckungen auf. Von über 7000 beobachteten und dokumentierten Infektionen fand nur eine einzige im Außenbereich statt“, so der Anwalt.

Laut Frankfurter Allgemeine haben die „Querdenker“ ihre Anhänger „über den Messaging-Dienst Telegram aufgefordert, selbst im Falle eines weiter bestehenden Verbots der Kundgebungen, am Samstag in die Frankfurter Innenstadt zu kommen und Trillerpfeifen oder Trommeln mitzubringen. Sie sollten sich gegen 12 Uhr in der Innenstadt oder Altstadt aufhalten. Möglich erscheint eine Protestaktion an der Paulskirche.“

Auch in Dresden bestätigte das Verwaltungsgericht ein Verbot der dort geplanten Demonstration. „Sowohl in Hessen als auch in Sachsen bereitet sich die Polizei mit einem Großaufgebot auf die Anreise möglicher Corona-Demonstranten vor, die trotz Verbots auf die Straße gehen könnten“, schreibt der Tagesspiegel. Von einem Verbot der zahlreichen geplanten Gegendemonstrationen ist hier nichts bekannt. Auch in Bremen war vergangenen Samstag die geplante Kundgebung der Querdenker verboten worden, während Gegendemonstrationen stattfinden durften.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Bundestag die Immunität des Geraer Arztes Robby Schlund aufgehoben hat, der für die AfD im Bundestag sitzt. Gegen ihn hatte die Landesärztekammer ein Verfahren eröffnet, weil er bei einer Demonstration in Berlin, die sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen richtete, Transparente trug, auf denen unter anderem die Ärzte Christian Drosten und Karl Lauterbach in Sträflingskleidung mit der Aufschrift „Schuldig“ abgebildet waren. Das teilte die Thüringer Allgemeine mit.

