Heute berichte ich ab ca. 14.30 direkt im Livestream vom Schweigemarsch gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin (anzusehen hier). Der Marsch „gegen Diskriminierung und für Menschenrechte“ startet an der Holzmarktstraße in Berlin-Mitte und soll zum Washingtonplatz am Hauptbahnhof führen. Laut Veranstalter sind 2000 Teilnehmer angemeldet. Ein Polizeisprecher kündigte an, dass gezielt auf die Einhaltung des Infektionsschutzes geachtet werde. Auch Gegendemonstrationen werden erwartet.

Auf der Internetseite des „Schweigemarsches“ steht über das Motto der Veranstaltung unter anderem: „Worüber müssen wir reden? Darüber, dass die Pandemie von nationaler Tragweite beendet wird – ohne Impfstoff!“ Auch in anderen Städten waren bzw. sind Schweigemärsche geplant, die teilweise verboten wurden. Wie bei ähnlichen „Schweigemärschen“ im Oktober und November riefen die Veranstalter die Teilnehmer auch diesmal dazu auf, keine Flaggen, Schilder oder Banner mit zu bringen. Am „Schweigemarsch“ Ende November waren nach Angaben der Polizei 1000 Demonstranten (Bericht über den Schweigemarsch siehe hier).

Bild: Jaz_Online/Shutterstock

Text: red