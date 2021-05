Unterstützen Sie meine Arbeit

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, besagt ein chinesisches Sprichwort. In Deutschland 2021 braucht man dafür eher einen guten Anwalt. Meine Seite, erst im Dezember 2019 gestartet, hatte allein im April 2021 18,5 Millionen Klicks. Und sie hat mächtige Feinde. ARD-Chef-“Faktenfinder” Gensing hat mich verklagt. Gerade kam wieder eine neue Abmahnung an. Helfen Sie mit! Mit jedem Euro setzen Sie ein Zeichen, ärgern gebühren-gepolsterte “Haltungs-Journalisten” und leisten einen Beitrag, Journalismus ohne Belehrung und ohne Ideologie zu fördern – und millionenfach zu verbreiten. Ganz herzlichen Dank!Meine: N26 Berlin, IBAN DE92 1001 1001 2629 8468 32 (wurde gekündigt, noch bis 5.7. gültig; neue IBAN wird in Kürze hier mitgeteilt).Empfängerschlüssel auf Anfrage Möglichkeiten für eine Patenschaft finden Sie hier.