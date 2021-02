Von Elias Huber

Von unvoreingenommenen Medien würde man erwarten, dass sie über rechte wie linke Verbrechen berichten. Und dabei die gleichen Maßstäbe anlegen, etwa was die Länge der Berichterstattung oder den Umfang der Recherchen angeht. Doch Fälle wie eine Rohrbomben-Explosion in Berlin lassen daran zweifeln.

In der Hauptstadt hat die Polizei zwei Männer nach einer Rohrbomben-Explosion festgenommen. In der Wohnung von einem der Verdächtigen fanden die Beamten entsprechende Chemikalien, wie die Polizei Berlin mitteilte. Zudem entdeckte die Polizei in der Wohnung des 29-jährigen Hauptverdächtigen gleich neun zündfähige Rohrbomben, meldete die Welt unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft.

Das Interessante: Die beiden Männer hatten offenbar Verbindungen in die linke Szene. Die B.Z. berichtete etwa: “Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusexperte Claudio C. arbeitete zuletzt als medienpädagogischer Leiter eines Kreuzberger Vereins. Bis 2019 war der Offenbacher laut eigener Vita Mitarbeiter bei der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus.”

Die Berliner Morgenpost meldete ebenfalls am Ende eines langen Artikels, dass einer der Verdächtigen den Sicherheitsbehörden bereits aufgefallen sei “wegen seiner Aktivitäten in der linksextremistischen Szene”. Der Mann arbeitete demnach in mehreren Projekten gegen Rechtsextremismus, die das Land Berlin mit Steuergeldern förderte. Zuletzt habe der 27-Jährige ein medienpädagogisches Projekt geleitet, das über Rechtsextremismus und antimuslimischen Rassismus aufgeklärt habe.

Doch was findet man in den meisten Medien über diese pikanten Details? Herzlich wenig. Die meisten unterdrücken die mutmaßliche Verbindung in die linke Szene. Die Rheinische Post und n-tv erwähnen den Linksextremismus-Bezug überhaupt nicht. Und die Welt und der öffentlich-rechtliche Sender rbb informieren erst ganz am Schluss des Artikels darüber, wo viele Leser bereits ausgestiegen sind.

Man stelle sich einmal vor, einer der Verdächtigen hätte für mehrere Initiativen aus dem rechten Spektrum gearbeitet. Oder er wäre ein Mitglied der AfD gewesen. Hätte die Presse ebenso zurückhaltend über einen rechten Hintergrund berichtet? Noch dazu, wenn die Polizei neun zündfähige Rohrbomben in der Wohnung des mutmaßlichen Bombenbauers sichergestellt hätte?

Laut den Medienberichten hat die Polizei den 29-jährigen Hauptverdächtigen Gregor D. bei einem Wohnhaus aufgegriffen. Im Innenhof fanden die Beamten auch Reste der Rohrbombe. Anwohner hatten am vorvergangenen Donnerstag die Explosion gemeldet. In der Wohnung des 29-Jährigen befand sich Claudio C., der den Beamten die Tür zuerst nicht öffnen wollte. Erst Spezialkräfte konnten den 27-Jährigen festnehmen. Während Claudio C. inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, bleibt Gregor D. in Untersuchungshaft. In der Wohnung des 29-Jährigen hatte die Polizei neun zündfähige Rohrbomben entdeckt, wie am Montag bekannt wurde.

P.S.: Inzwischen gehen die Ermittler von einer geplanten linksextremen Anschlagsserie aus. Das berichtet die Junge Freiheit unter Berufung auf den Tagesspiegel, der davon aus Sicherheitskreisen erfahren haben will. Demnach habe das Landeskriminalamt eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Hof“ gebildet.

Bild: Happiness99/Shutterstock (Symbolbild)

Text: eli



mehr von Elias Huber auf reitschuster.de

Elias Huber arbeitet als freier Journalist in Frankfurt am Main.