Einen Trommelwirbel kann ich hier leider akustisch nicht erzeugen – aber stellen Sie ihn sich bitte einfach vor!

Es ist soweit!

Es geht zur Abstimmung!

212 Zuschriften kamen auf die Aufforderung hin, Ideen und Nominierungen einzureichen für eine Auszeichnung der besonderen Art: Für extradumme Versuche, die Welt zu verbessern. Schließlich darf das Potential, das unsere rotgrünen Vordenker bei absurden Weltverbesserungs-Versuchen an den Tag legen, nicht einfach unbemerkt verkümmern.

Ich bin gerührt, was für Talente unter meiner Leserschaft schlummern und was für würdige Vorschläge kommen. So würdig, dass ich nicht die geringste Vorhersage wage, wer in welchen Kategorien siegen wird. Nachdem Sie mich mit Ihrer Kreativität und Ihrem Humor überzeugt haben, habe ich jetzt keinerlei Zweifel mehr an Ihrer Urteilskraft – dass Sie den besten Namen für den Preis finden. Den würdigsten Preisträger. Und die beste Idee, um 2021 wieder einmal die Welt zu retten.

Die Preisverleihung wird in strenger Übereinstimmung mit den Corona-Regeln digital, mit Maske und im 15-Kilometer-Radius mit Mindestabstand erfolgen.

Stimmen Sie ab!

Voila!

Mein Favorit für den Namen des neuen Preises: Narrenschiff-Utopia-Award 20.42% Das rosa Gender-Sternchen am Band 18.85% Der Maulkorb-Oskar 14.66% Die rotgrüne Büchse der Pandora 9.42% Die goldene Müllpresse 9.42% Der rotgrüne Aluhut 8.90% Der goldene Föhn 4.71% Die rotgrüne Scheuklappe 3.14% Der grüne Pferdeapfel 3.14% Die rotgrüne Knallerbse 2.62% Die goldene Papiertüte im Regen 2.09% Die gelbe Öko-Klorolle 2.09% Der grüne Lichteimer 0.52% Mein Favorit für den Preis ist: Angela Merkel für die Forderung, eine demokratische Wahl rückgängig zu machen 23.04% Markus Söder für seine Aussagen, Masken seien ein Instrument der Freiheit. 16.75% Angela Merkel für ihr Empfehlung an Schüler, gegen Kälte im Unterricht doch mal Kniebeugen zu machen und in die Hände zu klatschten, 13.61% Karl Lauterbach für seine Idee, auch für den Klimaschutz einen Lockdown einzuführen und seine Warnung vor dem Kamineffekt durch Klospülung 12.57% Das Robert-Koch-Institut für die Schaffung der Kategorie "infizierte Personen mit oder ohne Symptomatik" 8.90% Der Ältestenrat des Bundestags für seinen Beschluss, zum Schutz der Demokratie einen zehn Meter breiten und 2,5 Meter tiefen Graben um das Parlament bauen zu lassen. 5.76% Der Frankfurter Polizist, der die Essgeschwindigkeit eines Apfels kontrollierte und den betroffenen Bürger über die angemessene Geschwindigkeit aufklärte 3.66% Berlins Polizei für die Idee, mit dem Einsatz von Wasserwerfern, um Corona-Infektionen zu vermindern. 3.66% Die Kölner Stadt-Verwaltung für ihre Idee zum weltgrößten Lichtfeuerwerk durch Dauer-An- und Ausschalten der Lichter an Silvester. 3.66% Christian Drosten für seine Aussage, auch Schiller würde Maske tragen 3.14% Ursula von der Leyen fürs Klima-Retten vorzugsweise im Privajet 2.62% T-Online Chefredakteur Florian Harms für seinen Beitrag über Merkel als "Licht in der Finsternis" 1.05% Die chinesischen Forscher, die vor Corona-Ansteckungen durch Darmwinde warnten und die Luftfahrtbehörden, die Flugbesatzungen deshalb zum Tragen von Windeln riet 0.52% Baden-Württembergs Umweltminister, der Tempo 130 fordert und mit 177 km/h bei erlaubten 120 geblitzt wurde. 0.52% Hongkonger Wissenschafter, die an Hamstern die Wirksamkeit von Masken gegen Covid-19 nachwiesen. 0.52% KREATIVPREIS – die beste Idee für 2021: Bedingungsloser Doppel-Lockdown für das ganze Jahr 2021 gegen Corona und Klimawandel 28.80% Verpflichtender grüner Keuschheitsgürtel, weil Nachwuchs das Klima gefährdet 14.66% Kühlschranktüren öffnen gegen die Erderwärmung 12.57% Medizin-Nobelpreis Jens Spahn 11.52% Abschalten aller Kraftwerke und Energieerzeugung nur noch umweltfreundlich durch Laufband oder Fahrrad 9.95% Wirtschafts-Nobelpreis für Angela Merkel und Peter Altmaier 8.90% Toiletten deutschlandweit entfernen, steuersubventionierter Ausbau von Latrinen mit Donnerbalken zur Vermeidung des Lauterbachschen Kamineffekts 8.38% Fenster ausbauen zur besseren Durchlüftung zum Corona-Schutz 5.24%

Zur Inspiration hier noch einmal meine Auszeichnungen vom letzten Jahreswechsel – mit dem großen Lenin-Orden 2019 am roten Band mit Schleife für den WDR, Angela Merkel und die SPD.

"Aktivisten der sozialistischen Arbeit" 102 Jahre nach dem Putsch, der als Oktoberrevolution in die Geschichte einging, sind Lenins geistige Ur-Neffen wieder lebendiger denn je – zumindest in Deutschland. Lenin glaubte sich im Besitz der Wahrheit und des Wissens über den richtigen Weg in die rosige Zukunft, er war überzeugt, der Mensch und die Gesellschaft lasse sich gestalten wie Knetmasse [weiterlesen]

