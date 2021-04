Unfassbar: Österreichisches Gericht entblößt Berlins Corona-Politik

Sieben Mal verweigerten Spahn, Wieler und Co. mir eine Antwort auf die Frage, ob sie WHO-Richtlinien zum PCR-Test umsetzen. Für das Schweigen haben sie offenbar einen Grund: Ein Gericht in Wien hat nun genau wegen dieses Punktes die Corona-Politik in Frage gestellt.