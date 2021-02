Normalerweise stelle ich Fragen, von Berufs wegen. Zumindest wenn man mich zu Wort kommen lässt. Aber manchmal sollte es auch umgekehrt sein. Deshalb mache ich am heutigen Sonntag wieder ein reitschuster.live: Im „Livestream“ will ich ab 15 Uhr mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diskutieren und auf Ihre Fragen antworten. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, meinen schlechten Angewohnheiten zu widerstehen und auch so wenig wie möglich im Monolog zu bleiben (die ersten fünfzehn Minuten müssen Sie mir bitte zugestehen – das ist ein fairer Kompromiss). Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! Fragen können Sie gerne schon vorab hier in den Kommentaren hinterlassen – oder auch ganz spontan im Livestream stellen. Meine Moderatoren tun ihr Bestes, um Ordnung hinein zu bringen – und ich strenge mich an, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.

Ich freue mich sehr auf den direkten Austausch mit Ihnen!

Bis heute Nachmittag!

Und hier geht es zur Sendung:

