Eine der wichtigsten Lehren aus dem Nationalsozialismus war es in Sachen Meinungsfreiheit, dass niemand mehr bestimmen sollte, wer Journalist ist und wer nicht. Denn genau das haben sich Hitler und seine Komplizen angemaßt. Wer nicht die passende Meinung hatte, war einfach kein Journalist mehr. Dies war der Grund, warum nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft der Beruf „Journalist“ keinerlei Regulierung unterworfen wurde. Jeder darf sich in Deutschland Journalist nennen, egal, ob er eine journalistische Ausbildung hat oder nicht. Und das ist nach den schrecklichen Erfahrungen aus der NS-Zeit eine wichtige Errungenschaft. Die auch jeder Journalist in seiner Ausbildung – so er denn eine hat – eingetrichtert bekommt. So war es jedenfalls, als ich das Handwerk erlernte.

Dass nun ausgerechnet Kollegen mir absprechen wollen, Journalist zu sein, muss man vor diesem Hintergrund sehen – um zu erfassen, wie ungeheuerlich es ist. Die Süddeutsche Zeitung versucht das heute auf ihrer gesamten „Seite Drei“. Die Geschichte dort ist so abwegig, so dreist, dass ich eigentlich nur mit Kurt Tucholsky antworten kann: „So tief kann ich nicht schießen“. Mein erster Gedanke war: „Die Methoden der Zersetzung sind offenbar auch 30 Jahre nach dem Ende von DDR und Stasi nicht gänzlich ausgestorben.“ Deshalb erspare ich es mir, die ganzen Absurditäten aufzuzählen – angefangen davon, dass ausgerechnet Tilo Jung, der einmal Stalin, Mao und die DDR als rechts bezeichnete und selbst zumindest nach den vorliegenden Quellen keine vollwertige journalistische Ausbildung hat, mir streitig macht, Journalist zu sein.

Aber Schluss jetzt – ich denke, meine Energie ist mit Positiverem besser eingesetzt. Ich habe ein kurzes Video aufgenommen, in dem ich alles zu dem Artikel sage, was ich zu sagen habe. Mein Kollege Alexander Fritsch wird in Kürze hier einen Gastbeitrag zu dem Thema veröffentlichen. Und Alexander Wallasch hat es bereits auf seiner Seite getan. Dabei dreht er den Spieß um: „Boris Reitschuster soll aus Bundespresse­konferenz entfernt werden: Süddeutsche Zeitung entehrt mit Störartikel Bundespresse­konferenz“, so die Überschrift seines Beitrags.

Hier sehen Sie mein Video – und darunter ein paar Leserbriefe an die SZ, die mir Leser in Kopie geschickt haben, und Briefe an mich – nur ein kleiner Auszug:

Sehr geehrte Damen und Herren, ich war jahrelang Leser Ihrer Zeitung. Ich werde nie wieder Ihre Zeitung kaufen und lesen. Mit freundlichen Grüßen

Werte Damen und Herren, mit Erstaunen habe ich Ihren Beitrag über Herrn Reitschuster und sein Auftreten in der Bundespressekonferenz zur Kenntnis genommen. Für diese Offenlegung Ihres journalistischen Selbstverständnisses bedanke ich mich. Der genannte Beitrag war sehr erhellend. Ich werde Ihren diesbezüglichen „Ruhm“ weitertragen und verabschiede mich zugleich als gelegentlicher Käufer Ihres Blattes. Höflich,

So, Herr Prantl, wie schaut‘s aus? Wird es einen Aufschrei Ihrerseits gegen den Kreuzzug der Süddeutschen geben (vor etlichen Jahren habe ich mich von der SZ abgewendet – eben aus den Gründen, die heute im Zuge der „Wir-sind-die-Guten-und-Ihr-seid-die-Bösen-dazwischen-gibt-es-nichts“-Kultur benannt werden)?„Meinungsdiktatur“ oder wie wollen wir es nennen? „Belehrung“ oder „Lenkung“ statt Information.

„Früher“ war sie gut, die SZ, inzwischen – um Himmels Willen …!

Ich hoffe auf Ihr Beispringen, auf ein klares Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Pressefreiheit und der Arbeit des Herrn Reitschuster, der stellvertretend für Journalismus „ohne Maulkorb“ steht!

Sehr geehrte Damen und Herren, in mehreren Verlautbarungen musste ich lesen, dass die Süddeutsche sich dafür einsetzt, dass Herr Boris Reitschuster aus der BPK entfernt wird. Sehr bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist die Begründung, es hätten sich mehrere Sprecher der Regierung beschwert, die BPK sei gekapert worden. Also mit anderen Worten, die von Herrn Reitschuster gestellten Fragen sind ihnen unangenehm. Das stimmt! Die Fragen sind so unangenehm, dass ich mich wohl fast nicht trauen würde, diese zu stellen. Und genau deswegen bin ich Herrn Reitschuster sehr dankbar, dass er das für mich übernimmt! Wenn die Journalisten der SZ nur Fragen stellen möchten, die den Regierenden angenehm sind, haben sie ihr Berufsbild leider gründlich missverstanden. Sie betreiben dann nicht Journalismus sondern Propaganda. Aufgabe eine Journalisten ist für mich als Leser, „in meinem Namen“ nachzubohren, unangenehme Fragen zu stellen, aufzudecken, Hintergründe zu recherchieren … An Propaganda habe ich kein Interesse. Da genügt mir der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den ich zwangsfinanzieren muss bzw. die Pressemitteilung des Kanzleramtes. Das muss ich mit der Süddeutschen gottseidank nicht und werde daher künftig keine SZ mehr kaufen – stattdessen werde ich Herrn Reitschuster den entsprechenden Betrag überweisen. Die erste Zahlung ist bereits raus. Ich wünsche Ihnen mit Ihrem neuen Geschäftsmodell viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen

An die Redaktion der Süddeutschen: Aufgrund Ihres Artikels „Störsender“ – der auch noch hinter einer Bezahlschranke versteckt ist, damit es nicht zu viele Leute mitbekommen, wie Sie offensichtlich über die Demokratie denken – bin ich einmal mehr entsetzt wie tief die Deutsche Presse wohl mittlerweile gesunken ist! Seit mittlerweile gut einem Jahr beten Sie, sowie diverse andere Medien, ohne kritisches Hinterfragen und ohne Einbeziehung aller Standpunkte Wort für Wort das nach, was Sie aus der Politik zu hören bekommen. Und nun, wo es endlich einen Journalisten gibt, der sich nicht auf „Ihrer Schiene“ befindet und der der Politik offensichtlich nicht genehm ist, stänkern Sie sogar gegen diesen Kollegen und wollen ihn loswerden. Offensichtlich hat Herr Reitschuster wohl wirklich einen wunden Punkt bei Ihnen und der Politik getroffen. Frei nach dem Motto „Was stört es die Eiche, wenn sich die Wildsau an ihr reibt“ , hätten Sie doch einfach gelassen bleiben können! Wären Sie alle im Recht, würde Sie Herr Reitschuster wohl kaum so ordentlich aus dem Takt bringen, wie er es tut. Eine feine Gesellschaft stellen Sie und die Politik heutzutage dar: Schmusekurs anstatt als 4. Staatsgewalt gewisse Dinge zu hinterfragen, richtigzustellen und zu ahnden! Niemand hat das Wahrheitsmonopol, weder Sie noch die Politik. Herr Reitschuster sieht dies ein und stellt einfach nur ALLE wichtigen Informationen bereit, damit man sich unabhängig eine Meinung bilden kann. Sie, sowie die Politik, sind aber offensichtlich der Meinung immer alles zu wissen und auch alles richtig zu machen. Und Sie denken, sie dürften alleine entscheiden, was wir Konsumenten als Informationen vorgesetzt kriegen sollen? Das Ganze kommt einem langsam arg wie Größenwahn vor … Sicher könnte ich Ihnen hier noch weitere Aspekte liefern, die von Ihnen weitaus kritischer hätten beleuchtet werden müssen, als Sie es bisher getan haben. Aber auf Ihre Einsicht zu hoffen ist wohl genauso vergebens wie zu hoffen, dass es in der Sahara schneit. Obwohl, war da nicht kürzlich erst ein bisschen weiße Pracht zu sehen?! Anhand Ihrer möglichen Reaktion werde ich wissen, ob es noch Grund zur Hoffnung gibt! Übrigens: Herr Reitschuster versteckt keine Artikel hinter einer Bezahlschranke – und ihn und seine Seite unterstütze ich freiwillig mit einem monatlichen Beitrag. So etwas wird mir bei Ihrer Zeitung wohl in absehbarer Zeit nicht passieren. Viele Grüße

Lieber Herr Reitschuster, jetzt ist es offiziell. Sie sind ein Verbreiter von Propaganda. Das wissen die drei Kollegen der SZ https://sz.de/1.5209919

Schon meine Oma wusste: getroffene Hunde bellen. Gut gemacht, Herr Reitschuster 🙂 Viele Grüße

Sehr geehrter Herr Reitschuster,

soeben lese ich einen Bericht über einen Artikel in der Süddeutschen, hinsichtlich Ihrer Teilnahme/Mitgliedschaft in der BPK. Man kratzt an Ihrem Stuhl in der BPK? Das darf nicht sein, schoss es mir durch den Kopf. Ich bin mehr als bestürzt und hoffe sehr, dass dies nicht zutrifft bzw. Ihnen gelingt, dieses abzuwenden. Trifft es zu? Schon der 2. Tiefschlag heute. Als alleinerziehende berufstätige Mutter habe ich seit Monaten nahezu jeden Morgen einen Kloß im Hals und kämpfe an vielen Fronten. Es bleibt nicht genug Zeit für all das, was unternommen werden könnte und muss. Heute am 19.2. ist etwa, nur wenige Tage nach der Verkündung der 24. CoronaVO (Bremen) vom 11.2., verkündet am 12.2., bereits die 1. ÄnderungsVO (man beachte die Taktung) veröffentlicht worden, welche die Maskenpflicht in den Schulen verschärft. Dies war für mich der 1. Tiefschlag heute. Der Änderungstakt der Verordnung ist (hier) enorm. Das gibt immer viel zu tun. Ich komme kaum noch hinterher. Nachdem ich aber die o.g. Nachricht gelesen habe, ist es mir ein dringendes Bedürfnis, Ihnen mitzuteilen, wie sehr ich Ihre Arbeit schätze. Sie stellen die richtigen Fragen. Ihre Berichte, Ihre Teilnahme an den BPK sind ein sehr wichtiger Trost und Bestandteil der mir noch verbliebenen Hoffnung. … Mit freundlichem und für Ihre Arbeit sehr dankbarem Gruß

Hallo Herr Reitschuster, Ihre Arbeit ist aufrichtiger Journalismus und ich habe Sie auch schon mit einer kleinen Spende unterstützt. Nachdem Sie von verschiedenen Seiten, insbesondere in der Süddeutschen Zeitung auf eine ekelhafte Weise diffamiert worden sind, rufe ich Ihnen zu „Weiter so, bleiben Sie ein Fixstern des kritischen Journalismus“! Hätte ich einen Presseausweis, würde auch ich gerne vielen Personen des öffentlichen Lebens unbequeme Fragen stellen und darüber schreiben. Leider habe ich diese Voraussetzung nicht, nur den Antrieb dazu. Morgen Abend nehme ich an der Demo in Nürnberg teil. Viele Grüße und ein schönes Wochenende! Ich bin ein großer Fan von Ihnen und verfolge Ihre Berichterstattung regelmäßig. Sie gehören zu den wenigen Journalisten, die ihren Job noch ordentlich ausführen.

Bei telegram habe ich heute gelesen, dass die SZ versucht, Sie aus der Bundespressekonferenz auszuschließen.

Ich finde das mehr als unverschämt.

Aus diesem Grund, habe ich eine E-Mail an die SZ gesendet, welche ich Ihnen hiermit weiterleite.

Machen Sie weiter so und lassen Sie sich nicht unterkriegen.

MfG Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich meinen Unmut über Ihre Berichterstattung und speziell Ihre Hetze gegen den freien Journalisten Boris Reitschuster kundtun. Im Moment gehört er, mit noch einigen anderen freien Journalisten zu den einzigen, die die unverhältnismäßigen Maßnahmen der Bundesregierung hinterfragen. Das wäre eigentlich auch Ihr Job. Aber wahrscheinlich arbeiten Sie auch, wie viele MSM nach dem Prinzip, „wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe“.

Das hat meines Erachtens mit Journalismus nichts mehr zu tun.

Ich wünsche Ihnen, dass noch viele Menschen in unserem Land aufwachen und diese Art von Journalismus, den Sie vertreten, ablehnen.

An Boris Reitschuster können Sie sich ein Beispiel nehmen.

Medien-Ideologen 2021: Zu dumm zum Diskreditieren Wer anderen eine Grube gräbt: Journalisten-Kollegen versuchen mich zu diffamieren, weil meine Seite von ihren Lesern finanziert wird – und in ihrer staatsfinanzierten Blase merken sie gar nicht, was für ein kolossales Eigentor sie dabei schießen.

