Gestern brachte ich hier die Berichte von einer Kundin und einem Mitarbeiter einer großen Elektronik-Handels-Kette, die erzählten, dass Läden die Lockdown-Vorschriften einfach ignorieren und ihre Türen für Kunden aufmachen. Ich habe das so stehen gelassen mit dem Hinweis, dass aus zwei solchen Berichten keine Schlussfolgerungen zu ziehen sind – aber ich meine Leser bitte, mir zu erzählen, ob sie ähnliche Erfahrungen haben. Mein Team und ich haben eine Vielzahl von Zuschriften erhalten. Die lassen zwar keine repräsentativen Schlüsse zu – das sei ausdrücklich betont. Aber sie belegen eindeutig: Es sind zumindest keine Einzelfälle, in denen Läden die Vorschriften umgehen und für ihre Kunden öffnen. Erstaunlich ist, dass sowohl die Behörden als auch die Medien zumindest zu einem erheblichen Teil dies entweder nicht sehen oder nicht sehen wollen. Kunden und Mitarbeiter sprechen von einer „Grauzone“. Parallel hat sich nach glaubhaften Berichten und auch eigenen Recherchen von mir auch ein gewisser Schwarzmarkt entwickelt für Dienstleistungen – siehe hierzu diesen Bericht von Johanna und Frank Wahlig.

Hier ein kurzer Auszug aus den Zuschriften. Ich habe die Namen und Orte unkenntlich gemacht, um keine behördlichen Sanktionen auszulösen:

Hallo Herr Reitschuster, bezüglich der Ladenöffnungen: Der Verbrauchermarkt „XXX“ in XXX hat schon seit Monaten offen, da kann man alles kaufen was angeboten wir, nicht nur Lebensmittel, einfach alles. Bekleidung, Elektronik, alles. Meine Frau und zu einem anderen Termin auch meine Schwägerin haben die Erfahrung persönlich gemacht. Wie das sein kann?

Ich lebe in XXX am U Bahnhof XXX. Hier befindet sich ein XXX, wo es genauso gehandhabt wird. Es werden nur wenige Termine vereinbart, daher können bis zur zugelassenen qm-Zahl normale Laufkunden auch einkaufen = ich begrüße das sehr! Auch unser Schmuckladen hat wieder geöffnet, keine Ahnung ob legal oder nicht. Außer der Restaurants und den Läden, die Pleite sind, ist alles seit Dienstag (9.3.) wieder offen.

Ich habe ähnliches Vorgehen bei etlichen Läden in der XXX Innenstadt beobachtet. Es ist also irgendwie eine Grauzone. Aber warum bitte sollen nicht auch Spontanshopper – so wie ich eine bin – einen Laden betreten dürfen, wenn das Kontingent an erlaubten Kunden noch nicht ausgeschöpft ist.

Auch ich habe in XXX gestern erlebt, dass man auch ohne vorherigen Termin – in meinem Fall war es (typisch Frau 😉 ) ein Schuhgeschäft – in ein Geschäft gehen kann. Die Tür war offen, Kunden standen vorm Schaufenster und wurden von einer Mitarbeiterin angesprochen, ob sie herein wollten. Ich bin dann spontan zur Tür und sofort ließ man mich bereitwillig eintreten – war je eh nichts los. Ich musste lediglich einen „Schmierzettel“ mit Nachnamen und Mobilnummer ausfüllen und schon konnte ich shoppen.

Der XXX-Markt in der XXX in XXX hatte während des gesamten Lockdown offen. Hier gibt es außer Lebensmittel, Elektronik, Gartenartikel, Hygieneartikel, Kleinmöbel und vieles mehr. In der XXX-Filiale in XXX benötigt man auch keinen Termin. Die XXX HALLE am Stadtrand hatte ebenfalls während des gesamten Lockdown ohne Termin geöffnet.

Auch wir haben heute die Erfahrung damit beim Einkaufen gemacht. Wir haben in XXX bei unserem Orthopäden die Einlagen abgeholt und da dort ein Schuhgeschäft dabei war, konnten wir mal wieder shoppen gehen was wir auch gleich genutzt haben. Es durften nur ein paar Menschen rein, mit Termin, aber immerhin. Die Hygieneregeln sind eingehalten worden, somit sollte auch bei anderen Geschäften nichts dagegen sprechen. Es kann auch nicht sein, das alle Geschäfte in den Ruin getrieben werden.

Hier nun meine Geschichte: Ich habe ein Geschäft, in dem ich Möbel verkaufe. Bin dort seit einem Jahr alleine im Verkauf, da meine Mitarbeiterin noch in Kurzarbeit ist. In der ganzen Zeit als ich eigentlich geschlossen haben sollte, war mein Geschäft jeden Tag offen. Ich habe Kunden ins Geschäft gelassen, die über das Internet angefragt hatten, und denen auch was verkauft. Und wenn Kunden so ins Geschäft kamen wurden die natürlich nicht des Ladens verwiesen. Es war zwar nicht viel Umsatz, aber ich konnte so wenigstens meine Miete bezahlen. Denn vom Staat habe ich keinen Euro erhalten. Und auch auf meine vielen Anfragen bei der Bundesregierung oder der Landesregierung habe ich oft keine Antworten oder Antworten bekommen, die nicht eine einzige meiner Fragen beantwortet haben. Nicht einmal als Pressevertreter bekomme ich Antworten auf meine Fragen.

Mich interessiert es auch jetzt nicht, ob Kunden ins Geschäft kommen, die einen Termin haben oder nicht. Bei mir kommt jeder rein. Es sind zwar nicht viele aber es reicht, um die Kosten zu bezahlen. Nach vielen Diskussionen mit dem Ordnungsamt im Frühjahr letzten Jahres lassen die mich jetzt in Ruhe. Haben wohl keine Lust mehr auf Diskussion. Ich bin natürlich immer gut vorbereitet auf das, was kommen könnte. Und falls es wieder zu einer angeordneten Schließung kommen sollte, mache ich da wieder nicht mit.

Schade nur dass so viele Geschäftsleute Angst haben und alles so hinnehmen.