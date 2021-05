Weil es viel zu wenig zu lachen gibt in diesen finsteren Zeiten, heute etwas Gegengift, das Sie zudem in die faszinierende russische Kultur entführt. Hier eines der bekanntesten russischen Lieder, aus dem legendären Liebesfilm „Ironie des Schicksals“ (mehr zu dem Film hier), welches mir auch nach vielen Jahren immer noch sehr unter die Haut geht. Und dann das, was der Google-Übersetzer daraus macht: identitätspolitisch und gendertechnisch auf Vordermann gebracht. Es mag Zufall sein – aber es ist so köstlich und derart zum Lachen, dass ich es Ihnen nicht vorenthalten möchte.

Hier die korrekte Übersetzung des Liedes (ich empfehle Ihnen von ganzen Herzen, es auch anzuhören) – die wunderbare, tief emotionale Musik wird sie nach Russland entführen.

Ich fragte die Esche: „Wo ist die Frau, die ich liebe?“

Die Esche antwortete mir nicht und schüttelte den Kopf.

Ich fragte die Pappel: „Wo ist die Frau, die ich liebe?“

Die Pappel bedeckte mich mit Herbstlaub.

Ich fragte den Herbst: „Wo ist die Frau, die ich liebe?“

Der Herbst antwortete mir mit strömendem Regen.

Ich fragte den Regen: „Wo ist meine Geliebte?“

Lange Zeit strömte der Regen wie Tränen vor meinem Fenster.

Ich fragte den Mond: „Wo ist die Frau, die ich liebe?“

Der Mond verstecke sich in einer Wolke – er antwortete mir nicht.

Ich fragte die Wolke: „Wo ist die Frau, die ich liebe?“

Die Wolke schmolz dahin im Blau des Himmels …

Ich fragte meinen Freund, meinen einzigen, „Wo ist die Frau, die ich liebe?“

Sag mir, wo sie sich versteckt hat, weißt du, wo sie ist?

Der treue Freund, der aufrichtige Freund, er antwortete mir:

„Sie war die Frau, die du geliebt hast, sie war es, die du geliebt hast.

Sie war deine Liebe, aber jetzt ist sie meine Frau geworden!“

Ich fragte die Esche,

Ich fragte die Pappel

Ich fragte den Herbst …

Und jetzt die Google-Variante – ich empfehle sehr, bis zum Schluss durchzuhalten, da kommt die Krönung, Sie werden es nicht bereuen!

Ich fragte die Esche: „Wo ist meine Geliebte?“

Ash antwortete mir nicht und schüttelte den Kopf.

Ich fragte die Pappel: „Wo ist meine Geliebte?“ – –

Pappel bedeckte mich mit Herbstlaub.

Ich fragte den Herbst: „Wo ist meine Geliebte?“ – –

Der Herbst antwortete mir mit strömendem Regen.

Ich fragte den Regen: „Wo ist meine Geliebte?“ – –

Lange Zeit strömte der Regen Tränen aus meinem Fenster.

Ich fragte den Monat: „Wo ist meine Geliebte?“ – –

Der Mond verschwand in einer Wolke – antwortete mir nicht.

Ich fragte die Wolke: „Wo ist meine Geliebte?“ – –

Die Wolke schmolz im Blau des Himmels …

Mein einziger Freund, wo ist mein Geliebter?

Sag mir, wo du dich versteckt hast, weißt du, wo sie ist?

Ein Devotee-Freund antwortete, ein aufrichtiger Freund antwortete:

„Du wurdest geliebt, du wurdest geliebt,

Du warst deine Geliebte, aber jetzt bin ich eine Frau geworden!“

Ich fragte Asche,

Ich fragte die Pappel

Ich fragte den Herbst …

Bild: Screenshot/Youtube

Text: br

