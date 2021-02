Während Drogendealer etwa im Görlitzer Park in Berlin nichts von der Polizei zu befürchten haben, müssen Jugendliche in Hamburg auf der Hut sein vor den Ordnungshütern. Im konkreten Fall nicht wegen Drogen, sondern wegen Umarmung und Abklatschen von Freunden und dem Nicht-Tragen einer Maske. Das war der Grund, warum Polizeibeamte im feinen Hamburger Elbvorort Othmarschen einen 17-Jährigen kontrollierten. Als der die Nerven verlor und wegrannte, „schleudert ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn über den Rasen des Jenischparks, rammt fast die eigenen laufenden Kollegen und nimmt dann mit schneller Fahrt die Verfolgung des Jugendlichen auf“, wie die „Bild“ berichtet: „Die Beamten zu Fuß sprinten sofort hinterher. Der Wagen kommt dem Flüchtigen gefährlich nahe! Dann rast das Fahrzeug durch eine Kuhle, wird am Unterboden beschädigt.“ Der junge Mann schlägt einen Haken, rennt ins Unterholz. Erst nach einer Welle können ihn die Beamten ergreifen.

Bilder, die im Netz kursieren, zeigen, wie gefährlich nahe der Polizeiwagen dabei dem 17-Jährigen kam.

„Immer wieder melden Anwohner der Polizei trinkende und grölende junge Leute in dem Park“, schreibt die Bild: „Regelmäßig sind die Beamten deshalb dort und auch auf anderen beliebten Grünflächen in der Stadt unterwegs.“ Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro.

Die Polizei bauscht den Corona-Verstoß in dem Park nun auf, als handle es sich um Kriminalität: „Die Polizei ist dort regelmäßig mit Schwerpunkteinsätzen tätig, da sich insbesondere Jugendliche und junge Heranwachsende an diesem Ausflugsort zu partyartigen Treffen zusammenfinden, dabei zum Teil massiv Alkohol konsumieren, laute Musik hören und gegen geltende Corona-Regeln verstoßen und Sachbeschädigungen begehen.“

Und das in Hamburg, das wie viele große Städte für eine kaum kontrollierte Drogenszene bekannt ist und wo Polizisten berichten, dass sie bei bestimmten Tatverdächtigen und Straftaten zu maximaler Zurückhaltung aufgefordert werden. Macht man stattdessen jetzt „Schwerpunkteinsätze“ bei feiernden Jugendlichen, denen Alternativen für die Freizeitgestaltung durch den Lockdown fehlen?

Ob Einsätze gegen Skat-Spieler und rodelnde Kinder, Auflösung eines Kindergeburtstags, das Vertreiben von Spaziergängern von einem eingefrorenen See via Hubschrauber oder das Kontrollieren, ob Passanten beim Kaffeetrinken oder Apfelessen zu lange die Masken abnehmen: Die Geschwindigkeit und Intensität, mit denen aktuell viele Polizeibeamte aufgrund der Vorgaben von oben den Kredit verspielen, der die Polizei in Deutschland bisher immer auszeichnete, ist abenteuerlich und sehr gefährlich für unsere Gesellschaft. In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal auf den atemberaubenden Insider-Bericht eines Polizisten verwiesen, der exklusiv für meine Seite erzählte, wie Beamte von der Polizeiführung regelrecht scharf gemacht werden in Sachen Corona und wie massiv hier die Maßstäbe verrutscht sind (siehe hier).

PS: Der Vollständigkeit halber hier die Reaktion der Polizei im Internet:

Es erreicht uns Kritik im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz im #Jenischpark und einer in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videosequenz. Wir möchten dazu wie folgt Stellung nehmen: pic.twitter.com/5oeiunTK11 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) February 26, 2021