Dass Medien die Menschen für dumm verkaufen, ist eine alte Klage. Mal mag sie berechtigt sein, mal nicht. Eine „Errungenschaft“ in der „Bundesrepublik neuer Prägung“ ist es, dass die Menschen für diese Verdummung auch noch selbst bezahlen müssen. Genannt wird dieses System Rundfunkbeitrag. Was eine wunderbare Idee ist und auch lange Zeit gut funktionierte, ist unter Angela Merkel pervertiert und zur Karikatur des Grundgedankens verkommen. Ausgerechnet nachdem die Kanzlerin durchdrückte, dass jeder Fernsehbeiträge zahlen muss – auch diejenigen, die keinen Fernseher haben und die zuvor nur einen Bruchteil der Gebühr zahlen mussten fürs Radio. Es ist heute fast schon ins Vergessen geraten, dass es Merkel war, die den Öffentlich-Rechtlichen den zusätzlichen Geldsegen bescherte. Die danken es ihr bis heute.

In der Corona-Krise (und nicht nur da) stehen die öffentlich-rechtlichen Sender „Gewehr bei Fuß“ stramm vor dem Kanzleramt und verbreiten bis auf ganz wenige Ausnahmen dessen Narrative. Das jüngste Beispiel, das wieder einmal der findige Blogger „ArgoNerd“ mit seinem fast schon an Sherlock Holmes erinnernden Spürsinn und Gedächtnis herausfand: Aktuell verbreitet das ZDF am 26. März groß als Überschrift: „Hohe Akzeptanz für Lockdown: Hatten nie eine Mehrheit für Lockerungen“. Blöd für die Anstalt, dass ArgoNerd wieder einmal genau hinsah. Und sich erinnerte an eine Überschrift vom gleichen ZDF, einen Monat zuvor am 26. Februar, wo es heißt: „Corona-Maßnahmen: Mehrheit für Lockerungen!“

Na was denn nun, liebe Kollegen? Wenn schon lügen, dann mit Verstand, hätte ich fast geschrieben – aber natürlich ist es so besser, weil offensichtlicher. Die Kollegen werden sich nun sicher auf irgendwelche Details im Kleingedruckten der Beiträge berufen. Dass es sich doch nur um ein Zitat handle. Aber das ist irreführend: Denn ein großer Teil der Menschen liest in diesen hektischen Zeiten nur noch die Überschriften. Die bleiben hängen. Und so im konkreten Fall: Mehrheit immer gegen Lockdown. Und da der Mensch nun einmal ein Herdentier ist und sich an der Mehrheitsmeinung orientiert, werden so Stimmungen erzeugt. Ganz im Sinne des Kanzleramtes.

Wie gerade die Öffentlich-Rechtlichen mit Umfragen manipulieren, habe ich schon öfter hier geschildert – und mit extra von mir in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfragen entlarvt. Hier ein paar Beispiele:

Merkel ist unbeliebteste Politikerin Deutschlands Die Kanzlerin – so beliebt wie nie. Das vermitteln uns fast ständig die Medien. Alles eine Frage des Framings. Ich habe eine eigene Umfrage in Auftrag gegeben. Lesen Sie selbst die unglaubliche Geschichte. RÜCKBLICK 2020.

87 Prozent für Flüchtlinge – dank ARD-Framing "Große Mehrheit für Aufnahme von Flüchtlingen" – diese Schlagzeile aus dem öffentlich-rechtlichen Sender ging durch alle Blätter. Mir kam sie spanisch vor. Ich habe eine eigene Umfrage in Auftrag gegeben. Das Ergebnis hat mich sprachlos gemacht.

Umfrage widerlegt WDR-Eigenlob "Vertrauen in öffentlich-rechtlichen Rundfunk erneut gestiegen", vermeldete der WDR kürzlich. Eine von mir beauftragte INSA-Umfrage ergab ein ganz anderes Bild.

Klar gab es bei den Öffentlich-Rechtlichen auch vor Merkel massive Fehlentwicklungen. Ihre Parteinähe ist legendär. Aber früher sorgte diese eben auch dafür, dass verschiedene Ansichten zu hören waren – linke, grüne konservative, liberale, bürgerliche. Heute ist diese Vielfalt Vergangenheit, die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks damit ad absurdum geführt. Mit ihren Faktencheckern betreiben die Anstalten gar eine Art „Wahrheitsministerium“ im Sinne von Orwell. Medienberichte, die nicht in den regierungsamtlichen Kurs passen, werden dort oft mit Tricks und Hütchenspielereien diffamiert. Unwahrheiten aus dem eigenen Umfeld der großen Medien dagegen mit dem Mantel des Schweigens bedeckt. Wetten, dass die Lüge mit der nie vorhandenen Mehrheit für Lockerungen von keinem Faktenfinder aufgegriffen wird?