Was bei dem Berliner Medien-Start-Up „Steady“ auf der Homepage steht, klingt toll: „Die Zukunft für unabhängige Medien und Kreative: Mit Steady gemeinsam die Projekte unterstützen, auf die wir nicht verzichten wollen. Von unabhängigen Medien über Podcasts, von Videos bis Open-Source-Code. Denn gute Arbeit verdient mehr als ein Like.“ So zumindest sieht „Steady“ sich selbst. Und weiter: „Mitgliedschaften sind der Schlüssel zu einer unabhängigen und vielfältigen Medienwelt. Denn Mitglieder unterstützen Projekte und Persönlichkeiten nachhaltig. Nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Mitglieder sind treuer und engagierter als Abonnent:innen. Mitglieder befreien Medien. Das ist die Membership-Revolution, und sie wartet nicht.“

Die Realität sieht anders aus. Das Berliner Start-Up wird geleitet von dem Journalisten Philipp Schwörbel und wurde gegründet aus dem Umfeld des Journalisten-Portals „Krautreporter“. Zu den Investoren gehört über eine Tochterfirma unter anderem die staatliche IBB Beteiligungsgesellschaft. Die gehört der IBB: der „Förderbank des Landes Berlin“. Es sind also unser aller Steuergelder mit im Spiel. Zumindest indirekt. Und insofern sollten auch gewisse demokratische Spielregeln gelten für das Unternehmen. Aber Pustekuchen! Denn offenbar hat „Steady“ nur dann einen Sinn für „unabhängige Meinungen“ und „Meinungsfreiheit“, wenn die Meinungen auch zu der eigenen passen.

Seit einem Jahr können meine Leserinnern und Leser über Steady Patenschaften für meine Seite abschließen und so kritischen und unabhängigen Journalismus unterstützen. Am Donnerstag bekam ich nun einen Brief von Schwörbel. Da steht: „Ich schreibe Ihnen heute, weil Steady die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Publikation www.reitschuster.de beenden möchte. Freie Meinungsäußerung ist uns wichtig. Die Publikation von Inhalten, die Missfallen erregen, sanktionieren wir darum nicht zwangsläufig. Wir greifen möglichst wenig in die Freiheit der Steady-Publisher ein. Dazu gehört auch die Freiheit, Inhalte anzubieten, denen nicht jede:r zustimmt, auch das Steady-Team nicht. Es gibt für uns aber Grenzen, die wir nun überschritten sehen.“ (den ganzen Brief dokumentiere ich unten).

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. In einem Satz ein „Bekenntnis“ zur Meinungsfreiheit. Und dann: „Publikation von Inhalten, die Missfallen erregen, sanktionieren wir darum nicht zwangsläufig“.

Werte Kollegen: Jede journalistische Publikation, die „kein Missfallen erregt“, ist kein Journalismus, sondern PR bzw. Werbung (frei nach dem Spruch, der m.W. fälschlich George Orwell zugeschrieben wird: „Journalismus bedeutet etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist PR“). Wie großzügig, dass kritischer Journalismus „nicht zwangsläufig sanktioniert“ wird. Also nur nach Gusto.

Sie greifen „möglichst wenig in die Freiheit der Steady-Publisher ein“. Was für eine grandiose Formulierung! Wenn möglich, wenig, Aber wenn nötig, halt auch viel. Hauptsache, man greift im Zweifelsfall ein. Sonst könnte ja am Ende noch jeder schreiben, was er will! Wo kämen wir da hin!

Konkrete Begründung? Kein Wort. Welche „Grenzen“ überschritten sind? Kein Wort.

„Steady“ unterminiert damit das eigene Geschäftsmodel – aus Ideologie. Denn wer außer stramm auf Linie liegenden Journalisten möchte mit einer Plattform zusammen arbeiten, die ihn faktisch jederzeit vor die Tür schickt, wenn die Meinung nicht (mehr) passt? Aber was soll’s! Auf der Steady Homepage steht, man könne „noch nicht kostendeckend arbeiten“. Solange man Zugriff auf Steuergelder hat, kommt es nicht so sehr auf die Kunden an. Und man kann sich die stramm nach Linie aussuchen.

Wenn so viel Ideologie nicht so gefährlich und traurig wäre, müsste man lachen. Und Steady dankbar sein.

Denn die Journalisten-Plattform belegt mit ihrem Kurs das Problem, das viele Journalisten mit der Meinungsfreiheit haben. Genauer gesagt: Mit der Freiheit für Meinungen, die nicht ihre sind. Und, wie sie selbst schreiben „Missfallen erregen“.

Was die Unterstützung meiner Leser angeht: Ich bin sicher, sie brauchen dazu nicht Steady. Ein guter alter Dauerauftrag tut es auch. Sogar noch besser. Denn so fallen die satten Gebühren weg. Außerdem werde ich mich nach einer Möglichkeit für „Patenschaften“ via Kreditkarte umsehen, so wie es etwa die „Achse des Guten“ praktiziert. Insofern ist Steady wenigstens da „Innovationstreiber“.

Über Steady-Chef Philipp Schwörbel steht auf der Webseite seiner „Krautreporter: „Jahrgang 1971, einer der Gründer und Geschäftsführer von Krautreporter. 2010 gründete er die Prenzlauer Berg Nachrichten und ist seitdem als deren Herausgeber aktiv. Berufliche Stationen führten ihn u.a. zur Bertelsmann Stiftung, der UFA Film & TV Produktion sowie zu Gesine Schwan.“

Das erklärt einiges.

Nicht zu erklären ist dagegen, ob es nur Zufall ist, dass die Kündigung keine 24 Stunden kam, nachdem ich die neuen Besucherzahlen für meine Seite vermeldete? 2,8 Millionen im Dezember nach einem Jahr bestehen – wo Schwöbels Krautreporter nach sechs Jahren gerade mal auf knapp 0,3 Millionen kommen? Keine 24 Stunden nachdem meine Nachfragen in der Bundespressekonferenz und meine Berichte hier auf der Seite dazu führten, dass die Bundesregierung nach ihrem ursprünglichen Mauern doch noch die Namen der (nur sechs) Experten nannte, die sie zum Lockdown berieten, und unter denen weder Psychologen noch Wirtschafts- oder Erziehungswissenschaftler waren (siehe hier)?

„Krautreporter“ ist stramm am Zeitgeist orientiert. iBusiness schreibt: „Krautreporter dienten schon bislang für andere journalistische Projekte wie den Video-Polit-Talk ‘Jung & Naiv‘ als Finanzierungsplattform.“ „Jung & Naiv“-Gründer Tilo Jung war selbst Mitglied von Krautreportern. Nach Vorwürfen des „Sexismus“ und der „Frauenfeindlichkeit“ wegen eines Bildes auf Instagram musste dann aber bei den Krautreportern Pause machen. Also so ganz eng sah man es auch bei dieser Plattform von Schwörbel nicht mit der Meinungsfreiheit.

Im Nachhinein muss ich sagen: Sechs, Reitschuster, setzen! Wen habe ich da nur in blauäugigem Vertrauen auf Fairness als Partner für meine Patenschaften ausgewählt!

Ich hoffe, Sie, liebe Leserinnen und Leser, verzeihen mir diese Blauäugigkeit. Und ich bin mir sicher: Bei Ihnen erreichen solche Versuche, das Fundament meiner Seite anzugraben (die auch Youtube mit einem faktischen Werbe-Verbot seit Monaten anstellt) genau das Gegenteil. Wenn man versucht, mich auf diese Weise mundtot zu machen, beweist das nur, dass kritischer Journalismus mit kritischem Nachhaken einigen ein großer Klos im Halse ist – und damit umso notwendiger.

Bevor ich unten meinen Antwortbrief an Schwörbel abdrucke, hier noch allen Unterstützern ein ganz herzliches Dankeschön!

Und an Herrn Schwörbel und seine Kollegen der Hinweis: Wer sich für Meinungsfreiheit und gelebte Demokratie stark machen will, braucht dazu keine Zensoren bzw. Betreuer von „Steady“. Erwachsene, selbstbestimmte und selbstdenkende Menschen finden ihren Weg, das zu unterstützen, was sie unterstützten wollen.

P.S.: Allen meine Steady-Paten rate ich, schon vor der Wirksamkeit des „Rausschmisses“ am 31.3.21 bei Steady zu kündigen. Wenn Sie stattdessen einen Dauerauftrag einrichten, bin ich außerordentlich dankbar. Und Steady verliert seine Prozente. IBAN: DE92 1001 1001 2629 8468 32, N26 Berlin.

P.S.: Hier meine Antwort an Schwörbel:

„Sie schreiben, ich hätte Ihre Grenzen überschritten. Leider schreiben Sie nicht, wo die sind. Zumal es ja noch bis vor Corona hieß, dass man Grenzen gar nicht sichern könne hierzulande, von ganz oben. Vielleicht könnten Sie ausführen, welche konkreten Artikel und welche genauen Aussagen Ihre ganz persönlichen Grenzen überschritten haben. Und warum. Vielleicht war ich ja naiv, aber ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass in Demokratien die Grenzen der Meinungsfreiheit Gerichte setzen. Dass nun Sie als Journalisten anderen Journalisten solche Grenzen setzen, finde ich bemerkenswert. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie Sie zu dieser Berufung kommen. Umso mehr als Leiter eines Unternehmens, an dem der Staat indirekt beteiligt ist. Und das als Geschäftskonzept die Förderung „einer unabhängigen und vielfältigen Medienwelt‘ angibt. Das mit der Vielfalt sollten Sie sich noch mal überlegen. Irgendetwas haben Sie da offenbar nicht verstanden. Vielfalt bezieht sich eigentlich auf andere Meinungen. Nicht auf ein Vielfaches verbreiten der eigenen, wie Sie das offenbar sehen.

Über die Auflösung des Geschäftsverhältnisses freue ich mich, da ich nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten will, die ihren Kunden ihre Ideologie vorschreiben und ihnen Grenzen bei der Meinungsäußerung ziehen möchten.

Ich denke, Portale wie „Volksverpetzer“, mit denen Sie ja zusammen arbeiten, sind bei Ihnen in der Tat besser aufgehoben.

Ich bin auch sicher, dass meine Mitglieder nicht mit den Prozenten, die von ihren Beiträgen abgehen, ein solches Ideologie-Unternehmen (im zweifachen Wortsinn) fördern wollen.

Danke, dass Sie uns da die Augen geöffnet haben!

Mit freundlichen Grüßen

Boris Reitschuster

PS: Die Causa erinnert mich sehr an das, was mein väterlicher Freund, der große russische Schriftsteller Wladimir Wojnowitsch, mit dem sowjetischen Schriftstellerverband erlebte. Sein schärfstes Schwert war immer seine bissige Ironie. Lesen Sie hier mehr, wie mich dieser große Russe, der mein großes Vorbild ist, geprägt hat.

Bild: Sebastian Portillo/Shutterstock /Screenshot https://steadyhq.com/de, re:publica/Wikicommons/CC BY 2.0

Text: br

