100 Straftaten hat Berlins Polizei im Zusammenhang mit der heutigen 1. Mai-Demonstration in Berlins Nobelviertel Grunewald registriert. Es kam zu Randale, 14 Tatverdächtige wurden ermittelt. Laut einem Bericht der Berliner Morgenpost, der hinter einer Bezahlschranke steht, war aus Polizeikreisen zu hören, die Behörde prüfe nun, gegen die Tatverdächtigen wegen Landfriedensbruchs zu ermitteln und nicht nur wegen Sachbeschädigung. Das würde zu einem erheblich höheren Strafmaß führen. Die Polizei habe 103 Menschen festgenommen und 370 Verfahren wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, sagte Innensenator Geisel dem Bericht zufolge. Darunter seien 21 Verfahren wegen Landfriedensbruchs, 18 wegen Körperverletzung und zehn wegen Widerstandes gegen Polizisten gewesen. Drei Haftbefehle wurden verhängt. Viele der festgenommenen Menschen seien umgehend wieder freigelassen worden. Insgesamt wurden 21 Polizisten verletzt. Man sollte erwarten, dass es ein Konsens unter Demokraten ist, dass derartige Vorgänge zu verurteilen sind. Und was schreibt das gebührenfinanzierte ZDF auf Twitter? Es relativierte pünktlich zum 1. Mai Gewalt von links außen – offenbar völlig unabhängig von dem Geschehen in Grunewald. „Brennende Baumaschinen, Angriffe auf Wohnungsunternehmen. Und warum? Weil Wohnraum immer knapper und teurer wird“, hieß es wörtlich in einem Tweet des Mainzer Senders: „Angesichts der Tricks von Wohnungsbesitzern platzt manchen Mietenden der Kragen.“ Verlinkt auf wurde dazu eine ZDF-Info-Dokumentation über den Wohnungs- und Mietmarkt. In dem Beitrag heißt es unter anderem: „Die Krise auf dem deutschen Wohnungsmarkt ist ungelöst. In Großstädten werden Wohnungen für immer mehr Menschen unbezahlbar. Das führt zu Verzweiflung und Wut. Und die entlädt sich inzwischen in brennenden Baumaschinen und Angriffen auf Wohnungsunternehmen.“ Nachdem es zu einem Proteststurm in dem sozialen Medium kam, löschte das ZDF den Tweet. In einem neuen Beitrag schrieb der Sender, der Tweet sei „ungünstig“ und „missverständlich“ formuliert gewesen. In meinen Augen ist das fast genauso bezeichnend wie der unglaubliche Tweet selbst. Rechtfertigung von extremistischer Gewalt als „ungünstig“ und „missverständlich“ zu verharmlosen, ist fast noch schlimmer als ein einmaliger Ausrutscher eines Mitarbeiters – denn hinter dem Rückzug steht mit Sicherheit eine höhere Instanz in dem Sender. Hier entlarvt sich ein öffentlich-rechtlicher Sender wieder einmal selbst: Man kommt nicht umhin um den Eindruck, dass linksextremes Gedankengut zumindest teilweise fast schon salonfähig ist in gebührenfinanzierten Anstalten. Zu den Randalen im Grunewald sagte der Wahlkreis-Abgeordnete Marcel Luthe von den „Freien Wählern“ (früher FDP): „Die sogenannten friedlichen Demonstranten haben unter dem Deckmantel der Satire bekanntlich auch in den letzten Jahren erhebliche Sachschäden angerichtet und Anwohner bedroht. Wer sich am Gleis 17 versammelt und dann von Enteignung fabulierend durch Grunewald zieht, hat entweder keine Geschichtskenntnis oder keinen Anstand.“

„Die Demonstration am heutigen 1. Mai in Grunewald hatte die Polizei völlig überrascht“, schrieb die Morgenpost: „Zu dem Aufzug, mit dem die Teilnehmer unter anderem gegen hohe Mieten und Verdrängungen protestierten, seien eigentlich 200 Menschen angemeldet gewesen, in der Spitze seien es dann aber 3000 gewesen.“ Laut Polizei wurden 28 Autos besprüht und zerkratzt, darunter auch ein Diplomatenfahrzeug. An 21 Häusern registrierten die Einsatzkräfte ebenfalls Sachbeschädigungen, wie es in dem Bericht heißt. Zu den Sachbeschädigungen kam es demnach offenbar auch, weil kostenlose Spraydosen mit dem Konterfei des EU-Abgeordneten Martin Sonneborn (Die Partei) verteilt worden waren. „Dann kann so was auch mal aus dem Ruder laufen“, hieß es von der Polizei laut Morgenpost: „Demonstranten hätten das genutzt und neben Autos und Häusern auch Zäune, Wege, Dixi-Toiletten und Laternen besprüht … An der Aufzugstrecke lagen mehrere Botschaften und die Häuser bekannter Politiker, darunter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne).“

Insgesamt war der 1. Mai in diesem Jahr laut Morgenpost der friedlichste seit Beginn der gewalttätigen Ausschreitungen im Jahr 1987.

Bild: Ben Gingell/Shutterstock (Symbolbild)

Text: br