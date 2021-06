Der Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Freitag zu den Betrugsvorwürfen gegen Corona-Test-Zentren auf der Bundespressekonferenz, die Kassenärztlichen Vereinigungen würden die Rechnungen aus diesen Zentren auf Plausibilität prüfen. Die Kassenärztliche Vereinigung dagegen hat heute erklärt, dass sie genau das nicht macht. Ich wollte heute von Spahn auf der Bundespressekonferenz wissen: Was stimmt da nicht, wer lügt? Die Antwort war in meinen Augen ausweichend – aber machen Sie sich selbst ein Bild anhand des Wortprotokolls unten. Leider wurde Spahn heute zu dem Thema nicht wirklich hart befragt; nur mein holländischer Kollege Rob Savelberg von der angesehenen Amsterdamer Tageszeitung De Telegraaf hakte hart nach – aber fast allein auf weiter Flur konnte er nur wenig ausrichten. Mir wurde keine Nachfrage gestattet, obwohl ich schon vorher beim Stellen einer zweiten Frage gestoppt wurde. Sehen Sie sich hier die in meinen Augen wichtigsten Szenen von der Bundespressekonferenz mit Spahn und Wieler heute in meinem neuen Video an – und in Kürze noch mein Interview mit dem Kollegen Savelberg darüber, wie er als Ausländer die Arbeit der deutschen Medien einschätzt.

Und hier nun das Stenogramm meiner Frage und der Antwort Spahns:

Reitschuster: Herr Spahn, Ihr Sprecher hat am Freitag gesagt, die Kassenärztlichen Vereinigungen prüfen die Rechnungen aus den Testzentren auf Plausibilität. Die Kassenärztliche Vereinigung hat heute gesagt, das machen sie nicht. Was stimmt da nicht, wer lügt? Und das Zweite statt einer Nachfrage. Sie waren in Südafrika …

Vorsitzende Welty: Eine Frage, eine Nachfrage bitte, Herr Reitschuster!

Reitschuster: Ich habe eine Nachfrage!

Vorsitzende Welty: Nein. Eine Frage, eine Nachfrage.

Reitschuster: Das haben andere auch so gemacht …

Vorsitzende Welty: Nein, wir haben das jetzt seit …

Reitschuster: Das ist Diskriminierung!

Vorsitzende Welty: Ich diskutiere das mit Ihnen hier nicht, Herr Reitschuster, sondern Sie haben eine Frage gestellt und die beantwortet der Minister jetzt.

Spahn: Ich hab sogar die zweite verstanden und mach sie, wenn ich darf, kurz mit. Zum einen was die Frage angeht, der Kontrolle durch die Kassenärztlichen Vereinigungen. Es ist ja die Abrechnung, die da gemacht wird, bei den Kassen … und die bekommen übrigens auch einen Verwaltungskostenersatz dafür, dass sie diese Funktion wahrnehmen. Und ich hab ja selbst mit den Vertretern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, selbst heut morgen noch, Kontakt gehabt in dieser Frage, und wir reden jetzt miteinander, ob und wie man die Kontrollmöglichkeiten, und auch da wieder unter vertretbarem Aufwand, ich meine, 15.000 Teststellen rechnen ab, da kann man natürlich nicht jeden Tag jede Einzelrechnung sozusagen händisch dann kontrollieren, wie wir das unter vertretbarem Aufwand noch besser hinkriegen. Was die Frage angeht der Reise, ist das ja eine bewusste Ausnahme und Möglichkeit, gerade auch unter besonderen Bedingungen, die eine solche Delegationsreise mit sich bringt, mit den entsprechenden Schutzkonzepten, auch … Wissen Sie, die Reise hat ja nicht trotz der Pandemie stattgefunden, sondern wegen der Pandemie. Entsprechend weiterhin für unsere nationalen Interessen, die Interessen Europas und unsere Interessen zur gemeinsamen Bekämpfung der Pandemie im internationalen Austausch zu sein. Und wenn Präsident Macron rund um das Thema von Impfstoffproduktion in einer Kooperation Frankreich/Deutschland, Deutschland/Frankreich mit Südafrika darum bittet, dass die Bundesregierung Teil seiner Delegation ist, dann ist das, finde ich, in dieser Pandemie für die deutsch-französische Zusammenarbeit und für die europäische Zusammenarbeit mit Afrika nicht nur ein wichtiges Zeichen, sondern es hat auch in der Sache, bei dem, was wir zusammen erreichen konnten, einen wichtigen Unterschied gemacht. Entscheidend, da bin ich aber bei Ihnen, sind entsprechende Test- und Sicherheitskonzepte. Und deswegen ist das eben in der Abwägung verantwortbar.

Reitschuster: Aber wie kann …

Vorsitzende Welty: Nein, es gibt jetzt keine Nachfragen. Herr Reitschuster, Sie haben jetzt nicht das Wort. Herr Reitschuster, Sie haben jetzt nicht das Wort. Das Wort hat Herr Jordans.

Reitschuster : Ich habe nur eine Frage stellen können …

Vorsitzende Welty: Das Wort hat Herr Jordans.

Reitschuster: Unglaublich … Andere dürfen Nachfragen stellen, nur ich nicht.

Vorsitzende Welty: Sie haben zwei Fragen gestellt.

Reitschuster: Sie haben mich unterbrochen in der zweiten Frage.

Vorsitzende Welty: Sie haben aber zwei Antworten bekommen.

Reitschuster: Ja, der Minister ist so freundlich.

Vorsitzende Welty: Herr Jordans, Sie haben das Wort.

Bild: screenshot Phoenix

Text: br

Kotau für die Maskenpflicht Freude für Unterwerfungssüchtige und Illusion befreiender Hilfe für Ängstliche: Eine psychiatrische Abrechnung mit dem Mundbedeckungs-Zwang vom Bestseller-Autor und Psychiater Dr. Maaz. Wie mich der Pfleger, der Spahn zerlegte, zum "Millionär" machte Es war eine Mitarbeiterin aus meinem Team, die mich darauf aufmerksam machte, wie ein Intensivpfleger vor laufender Kamera Ohrfeigen an den Minister austeilte – und wie der es lange nicht merkte. Ein schnell geschnittenes Video und ein Text dazu brachen dann alle Rekorde. 524 Todesfälle nach Corona-Impfungen, fast 5.000 "schwere Verdachtsfälle" Auffallend ist, dass 77 Prozent der Todesfälle nach Biontech-Impfungen auftraten. Genau dieses Vakzin ist bislang aber das einzige, das zeitnah eine Zulassung für Kinder erhalten kann. Bislang sind jedoch nur 6 Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren an oder mit Corona gestorben.