Kennen Sie die Darwin-Awards? Die satirische „Auszeichnung“ orientiert sich ironisch an Darwins Evolutionstheorie. Sie geht an alle, die auf besonders ungeschickte oder dumme Weise sich selbst töten, ums leben kommen oder sich unfruchtbar machen. Sie tun damit, so die ebenso makabere wie ironische Idee, ihrer Art einen Gefallen, weil sie ihr Erbgut aus der Evolution tilgen und klügeren Individuen Platz zur Fortpflanzung machen. So ging die „Auszeichnung“ etwa an zwei Einbrecher, die einen Geldautomaten aufsprengen wollten, dabei aber derart viel Sprengstoff anlegten, dass das ganze Gebäude einstürzte und sie unter sich begrub. Oder vom Radfahrer, der eine Landebahn überquerte und den landende Flugzeug über sich nicht bemerkte, weil er laut Musik mit Kopfhörern Musik hörte. Geräuschunterdrückung kann auch ein Nachteil sein.

Wenn es einen Darwin-Award für besonders dumme Wege, sein Leben zu verlieren, gibt, müsste es auch eine Auszeichnung für besondere dumme Versuche geben, die Welt zu verbessern. Nachdem es selbst im Fußball nicht mehr so recht klappt für Deutschland, wäre das endlich mal wieder ein Feld, auf dem wir sozusagen von Haus aus einen immensen Feldvorteil hätten. Das Potential, das unsere rotgrünen Vordenker bei dummen Weltverbesserungs-Versuchen an den Tag legen, ist gigantisch. Kaum ein Russe, Amerikaner, Neuseeländer oder Mongole kann da mithalten. Deshalb möchte ich hier pünktlich zum Neujahr einen Wettbewerb ins Leben rufen. Schließlich soll alles basisdemokratisch geschehen.

Und so bitte ich Sie um Vorschläge in drei Kategorien – von denen ich dann eine Vorauswahl hier zur Abstimmung stimmen werde.

1.) Name des Preises

Meine Vorschläge:

Grüner Pferde-Apfel

Narrenschiff-Utopia-Award

Der grüne Aluhut

Die goldene Klopapier-Rolle

Ich freue mich auf Ihre Vorschläge in den Vorschlägen.

2.) Nominierte für 2020

Meine Vorschläge:

3.) Kreativitätspreis – die beste Idee für 2021

Meine Vorschläge:

Kühlschranktüren öffnen gegen die Erderwärmung

Fenster ausbauen zur besseren Durchlüftung zum Corona-Schutz

Reise von Greta Thunberg mit einer Motorjacht zu Biden

Medizin-Nobelpreis Jens Spahn

Klopapier-Einkauf der Medienschaffenden mit Angela Merkel

