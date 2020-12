Die gute Nachricht vorneweg: Klaus Lauterbach ist dafür bekannt, dass er sehr viel redet und vieles von dem, was er sagt, nicht eintritt. Was generell keinen Seltenheitswert in der Politik hat, aber bei dem SPD-Bundestagsabgeordneten besonders ausgeprägt ist. Kritiker fassen sein Motto zusammen mit „Unsere tägliche Panik gib uns heute!“. Als personifizierte Kassandra tingelt der Sozialdemokrat mit der Fliege durch die Talkshows der Republik und ist in den Schlagzeilen allgegenwärtig. Als Pseudo-Experte, wie ihn Alexander Frisch in seinem Beitrag „Der Politiker-Arzt – das Lauterbach-Phönomen bezeichnete.

Sie werden jetzt sagen, so richtig gut sei diese „gute Nachricht“ doch gar nicht. Aber warten Sie erst einmal ab, was die schlechte Nachricht ist! Schließlich ist alles relativ. Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, wenn Sie den folgenden Satz Lauterbachs lesen, den er gerade in der Welt geschrieben hat: „Somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemie-Bekämpfung sind.“

Ja, Sie haben nicht nicht verlesen. Leider. Solche „analoge Maßnahmen wären: Faktische Hausarreste (neudeutsch „Absonderung“ oder „Quarantäne“), geschlossene Grenzen, massive Schikanen bei Reisen bis hin zu einem gänzlichen Verbot von denselben, Schließung von Betrieben, Verbot von Demonstrationen, etc. Oder sogar noch mehr? Radikale Klimaschützer machen ja sogar gegen das Autofahren und das Kinderkriegen mobil.

Für den Pöbel

Natürlich wäre es schön und beruhigend, wenn man solche Ideen schlicht als irre abtun könnte. So leicht geht das aber leider nicht. Nicht so sehr, weil Lauterbach durchaus viele Anhänger hat – ja man möchte fast sagen Jünger, die ihn in seinem Apokalypse-Trip bedingungslos folgen. Viel schwerer wiegt, dass der Sozialdemokrat genau das ausspricht, was sehr viele Vorkämpfer des linksgrünen Establishments sich wünschen. Das Phänomen: Vielflieger gegen das Fliegen (des Pöbels).

Den Verbotsphantasien scheinen in diesen Kreisen keine Grenzen gesetzt. Ein Aufschrei über Lauterbachs Forderung war dann – bis auf die üblichen Verdächtigen – nicht zu bemerken. Eine Suche im Internet bringt kaum Fundstellen bei den großen Medien zu der Aussage Lauterbachs. Nur im kleinen Nordkurier war auf die Schnelle ein Beitrag zu zu finden. Ob das wohl auch so wäre, hätte jemand von der AfD etwa Freiheitsbeschränkungen nach anderen Kriterien fordern? Oder Kritiker der Corona-Maßnahmen mehr Freiheiten? Dabei wiegen Aussagen von Politikern einer Regierungspartei weitaus mehr als die von Oppositionspolitikern oder Wissenschaftlern. Und die Medien sollten sich als Kontrolleure besonders auf die Regierenden konzentrieren. Aber Pustekuchen!

Die sonst Dauerempörten ducken sich weg (oder freuen sich leise, wer weiß). Dieses Schweigen zu einer Forderung nach massiver Beschneidung der Freiheit auch unabhängig von Corona sagt mehr über den Zustand unserer Eliten aus als viele Analysen. Und leider auch über den Zustand derjenigen, die weiter die besorgniserregenden Entwicklungen in Sachen Freiheit und Demokratie in Deutschland verharmlosen und sich in Verdrängung retten.

Bild: holwichaikawee/Shutterstock

Text: red