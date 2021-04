Rot ist eine Signalfarbe. Sie steht für Alarm. Sie wird dafür genutzt, um eine besondere Gefahr darzustellen. In ihren Graphiken nutzt etwa die Tagesschau der ARD die Farbe Rot, um zu zeigen, wie hoch die Inzidenzzahl in Deutschland ist. Je satter das Rot, umso höher die Inzidenz. Ein Signal, das jeder intuitiv erkennt. Und mit dem die Tagesschau nun auf eine Art und Weise manipuliert, die schlicht und einfach atemberaubend ist, wie der Twitter-Nutzer Lukas jetzt aufgedeckt hat:

Wen wollen die eigentlich für dumm verkaufen? Achtet auf die Farbskala und die dazugehörigen Inzidenzwerte. So schnell kann eine Grafik manipuliert werden… pic.twitter.com/m1BHnnrGwn — Lukas (@Random_Lukas) April 10, 2021

Pünktlich zu Merkels Plänen für einen Mega-Lockdown verschiebt die ARD also einfach die Farbskala und sorgt so dafür, dass ganz Deutschland auf einmal dunkelrot erscheint. Ein Hütchenspielertrick der billigeren Sorte – der aber für den normalen Zuschauer nur schwer zu durchschauen ist. So wird bei einem Millionenpublikum intuitiv Angst verbreitet. Eine infamere Form der Manipulation ist eigentlich kaum vorstellbar. Und das alles finanziert mit unseren Gebühren – man muss also noch für die eigene Verdummung und den Versuch, einem Angst einzujagen, selbst bezahlen.

Würde die Tagesschau ehrlich berichten, müsste die Karte so aussehen (ganz rechts die „ehrliche“ Karte):

Und so sähe das aus, wenn die @tagesschau ihre Farbskala beibehalten hätte. https://t.co/WUvqa4be4D pic.twitter.com/5YgFNsnSdj — David Best (@davidbest95) April 10, 2021

Damit ist die Hütchenspielerei aber nicht zu Ende. Die so genannte „Inzidenz“ ist ein politischer Wert, der ganz wesentlich davon abhängt, wie oft getestet wird. Wird viel getestet, ist die Inzidenz hoch. Und umgekehrt. Denn die Zahl wird überhaupt nicht in Relation gesetzt zur Zahl der Tests. Dazu habe ich erst kürzlich Merkels Sprecherin Ulrike Demmer befragt. Die Antwort war eine Nicht-Antwort. Wie so oft in der Bundespressekonferenz. Sie können Sie unten nachlesen.

Habe da auch mal was im Stil der tagesschau gebastelt: https://t.co/DA5Zoue1EH pic.twitter.com/fHKLWTsb0S — Heiko Gonzales (@HeikoGonzales) April 10, 2021

Schön dass die @tagesschau sachlich fundiert über die #Coronakrise berichtet und nicht etwa mit der Änderung der #Inzidenz Skala die Karte in ein herrlich alarmierendes Dunkelrot verwandelt. pic.twitter.com/ekP4HMvDwd — Julius Böhm (@juliusboemmes) April 10, 2021