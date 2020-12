Blickt man heute auf Twitter, das in Sachen Meinungsbildung sehr wichtig geworden ist in Deutschland, hat man den Eindruck, ein nationalsozialistischer Umsturz stehe unmittelbar davor. Und kann nur dadurch verhindert werden, dass unzählige Helden den Mut aufbringen, ihre Existenz, ihre Sicherheit und ihr Leben zu riskieren (und vor allem den Adventssonntag zu opfern), um sich selbstlos der versuchten braunen Machtübernahme entgegenzustellen.

Rantifa

@Rant_ifa

Allen Menschen, die heute in Düsseldorf #dus0612 , auf die Straße gehen gegen den braunen Mob. Ob als Berichtender oder im Gegenprotest.

Passt auf euch auf und bleibt gesund. Danke euch sehr.

Alerta! Antifascista Rose Der „braune Mob“ – das sind dabei Corona-Maßnahmen-Gegner. „Querdenker“ hatten heute zur Demonstration in Düsseldorf aufgerufen. Und anders als die meisten Kundgebungen der Bewegung in diesen Tagen, wie etwa gestern in Bremen, wurde die in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen nicht verboten. Vielleicht, weil dort nicht wie in Bremen die umbenannte SED in der Regierung sitzt (woran die „2020er-Nazi-Widerstandskämpfer“ in der Regel nichts auszusetzen haben).

Dass die Veranstalter sich in ihrer Einladung explizit von Extremisten distanziert haben – geschenkt. Es würde ja nicht ins selbst geschaffene Widerstands–Helden-Epos passen.

Ebenso geschenkt, dass nach einer neuen Studie überdurchschnittlich viele Wähler von Grünen und Linken bei Querdenker mitmachen (siehe hier). Grüne und linke Nazis?

Fragen über Fragen. Doch statt sich die zu stellen, wird lieber hyperventiliert:

Da heute in Düsseldorf wieder gegen Fakten und mit Nazis demonstriert wird, noch mal zur Klarstellung: 1. hier ist kein Platz für Verschwörungsmythen! 2. Wer mit Nazis läuft, läuft mit Nazis! 3. Lasst uns mit eurem Unsinn in Ruhe! #dus0612 !B pic.twitter.com/Qu4kkFyww8 — Sara Nanni 🐘 (@SaraNanni) December 6, 2020

Es gibt schönere Dinge als Sonntags gegen Nazis und Faschisten zu demonstrieren. Gerade unter Coronabedingungen. Aber Demokratie wird nicht vom Sofa aus verteidigt. #dus0612 pic.twitter.com/TVNKwIt3O8 — Alexander Schulze (@AlexforNature) December 6, 2020

Was für ein ein Irrsinn! Was für eine Verharmlosung der echten Nationalsozialisten. Was für eine Verhöhnung von all den Menschen, die sich diesen entgegengestellt haben, mutig und unter Gefahr für Leib und Leben Was für eine Verdrehung von Fakten und Realität! Aufgestachelt von Medien und einer Politik, die Zerrbilder vermitteln. Zur Machtsicherung. Und dabei die Ängste der Menschen – vor Corona, vor „Nazis“ – auf eine Weise anfeuern und instrumentalisieren, die an finstere Zeiten in der Geschichte erinnert.

Dass da, wo Menschen gegen die Regierungspolitik auf die Straße gehen, sofort unzählige Gegendemos da sind, Aktivisten mobil machen etc., ist für demokratische Gesellschaften eher untypisch und ein Markenzeichen autoritärer Systeme. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das in der alten Bundesrepublik gab – gegen die zahlreichen linken und grünen Demos damals. Oder erinnert sich jemand an Junge-Union-Gegendemos in Wackersdorf? Pro-NATO-Doppelbeschluss-Kundgebungen der Jungliberalen gegen die Friedensmärsche? Anti-Kommunisten, die den Zugang zu Grünen-Parteitagen blockierten und Wirte terrorisierten, die diesen Säle vermieteten?

Querdenker-Studie: GAU für Meinungsmacher Seit Monaten versuchen Politik und Medien, Kritiker der Corona-Maßnahmen in die Nazi-Ecke zu stellen. Jetzt ist eine Studie erschienen, die aufzeigt, dass viele von ihnen politisch eher links stehen.

Die Bundesregierung hat gerade angekündigt, 1,15 Milliarden Euro für den sogenannten „Kampf gegen Rechts“ auszugeben. „Rechts“ ist dabei alles, was den schleichenden, aber massiven Linksruck der Merkel-Ära auch nur kritisch hinterfragt. Man muss sehr naiv sein, um keinen Zusammenhang zu sehen zwischen diesen Unsummen und dem Mobbing gegen alle, die Merkels Regierung kritisieren. Von der militanten Antifa, die Andersdenkende regelrecht terrorisiert (siehe Beitrag „Die Staats-Antifa“ hier), bis hin zu Ex-Stasi-Spitzel Kahane und ihrer Amadeu-Antonio-Stiftung, in der sie ihren bei Mielke und Co. gelernten Kampf gegen Nicht-Regierungstreue fortsetzt. Mit Diffamierung und „Zersetzung“.

Die Unsitten der DDR tauchen wieder auf. In einem neuen, modernen, bestens verschleiernden Gewand. Was sie noch gefährlicher macht, weil sie so kaum zu durchschauen sind. Lesen Sie dazu auch den heutigen Beitrag von Alexander Fritsch – Die DDR hat gewonnen, Teil 3.

Wie aus dem Klassenstandpunkt die Haltung wurde Wer Probleme mit der freiheitlichen Demokratie anspricht, wird schnell für hysterisch erklärt. Dabei leben zahlreiche DDR-Phänomene im wiedervereinigten Deutschland unter anderem Namen einfach weiter. GASTBEITRAG

Unglaublich! Die Bloggerin Carolin Matthie wurde mitten im Livestream von Youtube abgeschaltet, ihr Beitrag zensiert und sie für eine Woche gesperrt. Warum, teilt Youtube nicht mit. Ihre 68.900 Abonnenten erfahren von nichts. Kafka! Hier ihr Ersatz-Kanal: https://t.co/CNFGqCDcKf — Boris Reitschuster (@reitschuster) December 6, 2020

Bild: Iven O. Schloesser/ Shutterstock (Leipzig, 21. November)

Text: red

Teil 2: Die DDR hat gewonnen Ein Gastbeitrag von Alexander Fritsch Trilogie über Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Demokratie – den drei großen Konfliktfeldern im deutschen Systemkampf West gegen Ost. Die Wiedervereinigung hat geschafft, was bis 1990 unmöglich schien: Alle drei Schlachten hat der Westen verloren. „Unsere Juristen müssen begreifen, dass der Staat und das von ihm geschaffene Recht dazu dienen, die Politik [weiterlesen]

Linksextremismus? Islamismus? War da was? 1,15 Milliarden will die Bundesregierung für den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus aufbringen. Auf meine Frage, wie viel sie in den Kampf gegen linken und religiösen Extremismus investiert, hatte sie heute keine Antwort parat.

Wie die Zivilgesellschaft nach links(außen) kippte Etwa 90% aller politischen NGOs befinden sich im Umfeld linker Parteien und zeigen teilweise sehr extremistische politische Ausrichtungen. Sie sind zu einer öffentlichen Waffe gegen die konservative Mehrheit in unserer Gesellschaft geworden. GASTBEITRAG.