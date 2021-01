Ein Gastbeitrag von Zacharias Fögen

PCR: (reverse-transkriptase) Polymerase Chain Reaction. (RNA-in-DNA-umwandelndes Enzym) DNA-Vervielfältigungsenzym Kettenreaktion.

LFD: lateral flow (viral antigen detection) device. Seitwärtsfluss-(Virus-Oberflächenstruktur-Erkennungs)-Apparat.

Wem davon würden Sie mehr vertrauen? Welcher Test ist zuverlässiger dabei, SARS-CoV-2 zu erkennen?

Diese Frage ist sicherlich erst mal nicht so einfach zu beantworten. Lassen Sie mich Ihnen ein bisschen über diese Tests erzählen.

Beide Tests werden aus einem Rachenabstrich gewonnen. Da hört die Gemeinsamkeit auch schon auf.

Was erkennt der Test?

PCR

Bruchstücke aus dem Inneren des Virus werden erkannt.

LFD

Intakte Teile der Virus-Außenhülle werden erkannt.

Wann wurde der Test erstellt?

PCR

Mit der Herstellung des Tests wurde Januar 2020 begonnen, als in China 41 Patienten bekannt waren. Bis zu seiner Fertigstellung vergingen weniger als zwei Wochen, für den Review durch das Journal waren nur zwei Tage notwendig.

LFD

Das britische Gesundheitsministerium begann im August 2020 damit, aus der großen Vielzahl öffentlich bereits verfügbarer Tests mittels eines dreischrittiges Verfahrens durch eine unabhängige Gruppe von Wissenschaftlern den besten Test auswählen zu lassen. 3 Monate später wurde der Bericht veröffentlicht und der „Gewinner“ gekürt.

Auf welcher Grundlage wurde der Test erstellt?

PCR

Dieser Test wurde ohne das echte Virus auf der Basis von Daten chinesischer Wissenschaftler, Schätzungen und bekannten ähnlichen Viren erstellt und auf seine Funktionsweise mit Hilfe von ähnlichen Viren (SARS-CoV-1) und SARS-Fledermausviren getestet.

LFD

Dieser Test wurde mittels des echten SARS-CoV-2 Virus erstellt und getestet.

Wie schwierig ist es, diesen Test durchzuführen?

PCR

Dieser Test muss in einem Labor durchgeführt werden. Der Virus wird zerstört, damit man an das Innere rankommt, dann werden eine Menge Eiweiße und Enzyme dazugegeben, dann wird es ganz lange „gegart“ bei Temperaturen über 50°, teilweise über 90°, und wären diesem „garen“ muss ständig die Temperatur gewechselt werden (über 20mal hin und her).

LFD

Dieser Test kann vor Ort durchgeführt werden. Der Virus wird in eine Lösungsflüssigkeit gegeben und dann auf den Teststreifen getropft. Während die Flüssigkeit seitlich über den Teststreifen fließt, bleibt der Virus an einer Stelle hängen, dies löst eine sichtbare Farbänderung aus (so wie ein Schwangerschaftstest).

Gibt es Kritik an den Tests?

PCR

Viele bekannte Wissenschaftler haben sich zusammengeschlossen und diesen Test in einem gemeinsamen Papier dafür kritisiert, dass die Testanleitung zu ungenau sei, sprich: Er erfasse nicht nur SARS-CoV-2, sondern er wird auch durch viele andere Dinge positiv.

Dieser Bericht wurde kürzlich nochmal ergänzt um eine Auflistung von 17 anderen unabhängigen Studien, welche den Test im Labor wiederholen wollten und dabei auf unterschiedlichste Probleme gestoßen sind.

LFD

Einige Wissenschafter haben Kritik daran geäußert, dass dieser Test, wenn er mit dem PCR-Test verglichen wird, viel seltener positiv ist. Beispielsweise beim Massentest in London waren nur die Hälfte der Tests, die im PCR positiv waren, auch im LFD positiv.

So, lieber Leser, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Welcher Test ist zuverlässiger? PCR oder LFD?

Überlegen Sie gut, lesen Sie vielleicht nochmal nach. Wenn Sie sich entschieden haben, scrollen Sie weiter nach unten.

So, Sie haben sich entschieden, welcher Test zuverlässiger ist. Im folgenden Diagramm finden Sie einen Vergleich zwischen beiden Tests:

In England hat man ab November den „Gewinner-“ LFD (orange) zusätzlich zu PCR-Test (blau) angewendet („Pillar 2“ in der Legende bedeutet, die Tests fanden nicht in Krankenhäusern statt).

Wenn Sie sich für den LFD-Test (im Volksmund auch Antigen-Test) entschieden haben, dann fragen Sie sich wahrscheinlich jetzt, warum die PCR-Tests etwa 6-8 Prozentpunkte öfter positive Ergebnisse liefern…. Sind das alles falsch Positive, wird da irgendetwas anderes als SARS-CoV-2 gemessen?

Vielleicht fragen Sie sich auch, was ist dann mit den Todeszahlen, woran sterben die vermeintlichen falsch Positiven eigentlich?

Fragen über Fragen…

Wie mit meinem Beitrag „Ein Dialog“ hoffe ich mit diesem Beitrag zumindest ein Stück den gesellschaftlichen Dialog angestoßen zu haben. Teilen Sie ihn mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind (und die nicht Reitschuster lesen).

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Autor Zacharias Fögen über sich: „Nach fünf Semestern Mathematikstudium entschloss ich mich, mich der größten Unbekannten im Universum zu stellen: dem Menschen. Mein Studium der Humanmedizin schloss ich im Jahr 2011 mit dem Staatsexamen ab.“

