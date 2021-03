Beim Gedanken an Richter und Corona-Maßnahmen kommt den meisten Bürger wohl in den Sinn, dass die Männer und Frauen in Roben Bußgelder gegen „Corona-Sünder“ verhängen oder bestätigen – etwa wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht, die Kontaktgebote oder die Abstandsregeln. Umso erstaunlicher ist, dass nun ausgerechnet ein Richter die Menschen in Deutschland dazu aufruft, sich gegen Corona-Bußgelder zu wehren! Sie sollten vor Gericht ziehen, wenn der Staat ihre Freiheiten auf „rechtswidrige Weise“ einschränke, so der Appell des Richters Thorsten Schleif.

Bei Verstößen gegen die Corona-Regeln drohen je nach Bundesland bis zu 25.000 Euro Bußgeld. Immer mehr Menschen wehren sich dagegen und ziehen gegen die Strafen vor Gericht, wie Focus Online (FOL) berichtet. In Berlin und München gab es demnach in den ersten beiden Monaten 2021 schon fast so viele Fälle wie im ganzen Jahr 2020. Die Plattform spricht von einer „Einspruchs- und Klageflut im Zusammenhang mit den Infektionsschutzmaßnahmen“, die sich auf den Justizbetrieb auswirke.