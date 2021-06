Ein Gastbeitrag von Sönke Paulsen

Die Wahl in Sachsen-Anhalt gibt durchaus Rätsel auf, die abseits der allgemeinen politischen Kommentare zum Wahlausgang, wenig Aufmerksamkeit haben. Ein Wählervotum „gegen Rechts“, wie es Reiner Haseloff darstellen möchte, sieht wohl anders aus.

Deshalb hier noch ein paar Punkte, in Bezug auf die Wahl, die aus der Sicht eines durchschnittlichen Menschenverstandes, nicht plausibel wirken.

Wahlbeteiligung:

Die Wahllokale wurden um 18.00, wie üblich, geschlossen. Gegen 16.00 lag die Wahlbeteiligung nach übereinstimmenden Medienberichten noch bei vierzig Prozent. Gegen 18.00 sollen es schon über sechzig Prozent gewesen sein, etwas weniger, als die Wahlbeteiligung 2016. Zwanzig Prozent der Wahlberechtigten sind 360 000 Menschen. Die haben in den letzten zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale noch schnell gewählt. Schwer vorstellbar, angesichts der komplizierten Zugänge zu den Wahllokalen während der Pandemie. Es hätte zwischen 16.00 und 18.00 riesige Menschenschlangen vor den Wahllokalen geben müssen, von denen aber nicht berichtet wurde.

Lag es vielleicht an den Briefwählern? Wann wurden diese registriert und wann wurden sie ausgezählt? Es bleiben Merkwürdigkeiten, die man sich schlecht erklären kann.

Nichtwähler:

INSA berichtet heute, dass etwa 65 000 Nichtwähler die Union gewählt hätten. Wenn man die aktuellen Nichtwähler abziehe, die 2016 noch für die Union gestimmt hätten, dieses Mal aber gar nicht mehr zur Wahl gegangen sind, blieben immerhin 37 000 Nichtwähler, die am Sonntag die Union wählten. Wo kommen die her? Die Wahlbeteiligung ist niedriger als 2016. Die Zahl der Nichtwähler hat sich tatsächlich um 41 000 Menschen reduziert. Diese 41 000 Wähler, die vorher Nichtwähler waren, hätten dann zu 90,24% die Union gewählt. Fantastisch! Aber auch glaubwürdig? Woher kommen diese ehemaligen Nichtwähler, die der Union ein Ergebnis beschert haben, das in absoluten Zahlen 65 000 Stimmen mehr, als 2016 bedeutet. Erstaunlich, genau diese Nichtwähler haben das bewirkt und die anderen Wähler?

Wählerwanderung:

Die Union konnte 2021 etwa zwei Drittel ihrer Wähler halten, verlor also ein Drittel an die anderen Parteien und an die Nichtwähler. Was irritiert daran? Von AfD, SPD und Linke kamen etwa 45 000 Wähler dazu. Zusammen mit den neu gewonnen Nichtwählern von 65 000 sind das 110 000 Stimmen, die die Union dazu bekommen hat, während sie ein Drittel ihrer Wähler von 2016 also 113 000 Wähler verloren hat. Damit würde die Union auf absolut 339 000 Stimmen kommen und nicht, wie im offiziellen Wahlergebnis angegeben auf 399 000 Stimmen. Die Wählerwanderung erklärt also nicht den Stimmenzuwachs der Union. Nach dieser Rechnung hätte die Union etwas schlechter abgeschnitten, als 2016.

Mehr von Sönke Paulsen – Lesetipp Angriff auf die Welt – eine spannende Fortsetzungsgeschichte.

Nun mag sich das alles ja durch Experten logisch aufklären lassen, aber die Frage nach der Plausibilität dieses immensen Zugewinns der Union, nachdem wenige Tage vorher noch ein Patt zwischen AfD und CDU in den Umfragen bestand, müsste, angesichts dieses Erdrutsches, schon einmal erklärt werden.

Interpretation des Wahlergebnisses:

Nicht nur das Wahlergebnis selbst gibt Rätsel auf, sondern auch seine Interpretation, die derzeit durch die Medien geht.

Von prominentester Stelle, also von Haseloff, kam die Ansage, dass die Sachsen-Anhalter eine Botschaft „gegen rechts“ gewählt hätten. Diese Behauptung ist an Absurdität nicht zu überbieten, denn fast alle linken Parteien haben bei dieser Wahl einen Absturz gehabt und kommen zusammen auf nicht mehr als 25%. Die linke Spitzenkandidatin, von Angern, räumt selbst ein, dass diese Wahl ein Desaster für alle linken Parteien war und über sechzig Prozent der Wähler rechts gewählt haben.

Kann man ein Wahlergebnis derart ungestraft umbiegen, wie es derzeit die Union versucht?

Die Medien jedenfalls lassen die Behauptung, dass in Sachsen-Anhalt der „Kampf gegen Rechts“ gewonnen wurde, einfach so stehen und ignorieren die Tatsache, dass die AfD gegenüber 2016 zwar 18% ihrer Wähler verloren hat, die SPD aber 26% und die Linke 34% ihrer Wähler einbüßen mussten. Nur die Grünen und die FDP hatten relative Wählerzuwächse um 11% für die Grünen, respektive 23% für die FDP gegenüber 2016.

Eine Wahl „gegen Rechts“ sieht wohl anders aus.

Zusammenfassend lässt sich nicht ausschließen, dass es sich hier um eine manipulierte Wahl handelte, sowohl, was die merkwürdigen Stimmenzuwächse der Union angeht, als auch, was die Interpretation derselben betrifft.

Man muss hier wohl misstrauisch werden!

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können. Im vorliegenden Beifall werte ich die Zahlen zu Wählerwanderungen explizit anders als der Autor, da es sich ja um Schätzungen handelt. Aber zu einer Demokratie gehören andere Sichtweisen, und ich werde mich hüten, diese zu unterdrücken.

Sönke Paulsen ist freier Blogger und Publizist. Er schreibt auch in seiner eigenen Zeitschrift „Heralt“. Er bezeichnet sich selbst als typisch westdeutschen Linken.

Hier finden Sie seine Fortsetzungsgeschichte „Angriff auf die Welt“ – der „wahre“ Bond.

Bild:

Text: Gast



mehr von Sönke Paulsen auf reitschuster.de

Das politisch zensierte Internet ist auch in Europa gewollt Wie das vernünftige Schweden in unseren Medien systematisch heruntergeschrieben wird. Von Sönke Paulsen.

"Behalten Sie ihre FFP2-Maske während des gesamten Aktes auf und atmen sie nicht zu stark" SARS-CoV-2 ist in alle Bereiche des menschlichen Lebens vorgedrungen. Selbst ins Bett. Sönke Paulsen hat das zum Anlass genommen, die Regeln einmal zu Ende zu denken. Herausgekommen ist ein bitteres Stück Galgenhumor, bei dem einem das Lachen immer wieder im Halse stecken bleibt.

Die Grünen auf der Palmer – mehr Sekte als liberale Partei Was bedeutet der Spruch: „Die Grünen auf die Palmer zu bringen“? Interne Diskussionen unter der Decke zu halten und ein geschöntes Bild an die Öffentlichkeit zu bringen, ist das Hauptmerkmal der Öffentlichkeitsarbeit von Sekten. GASTBEITRAG.