Man darf eigentlich gar keine Witze mehr machen in diesen Tagen. Sie drohen viel zu schnell Realität zu werden. „Weil Aerosole in die Luft geraten – Experten: Coronavirus theoretisch auch durch Pupsen übertragbar“. Das war eine Schlagzeile am 8. Dezember auf RTL.de. Weiter hieß es da: „Laut dem Gesundheitsportal ‘News Medical‘ könnte sich das Coronavirus ähnlich wie beim Husten und Niesen auch beim Pupsen über eine Tröpfcheninfektion übertragen. Denn auch dabei werden Aerosole erzeugt, die, wenn sie in die Luft geraten, theoretisch für eine Infektion sorgen könnten. Verschiedene Studien zur Infektionsgefahr von fäkalen Ausscheidungen stützen diese These.“

Ich habe ein Bild von der entsprechenden RTL-Überschrift in folgendem Tweet auf Twitter abgesetzt (wobei man hier wohl ein anderes Verb verwenden sollte, in diesem Zusammenhang ist das sonst etwas zweideutig): „Bitte verstecken Sie diese Nachricht vor Söder, Drosten, Merkel, Spahn &. Co, sonst werden sie uns nach der Maske noch die Windel verordnen!!“

Und jetzt das! Da bleibt einem doch buchstäblich das Lachen im Halse stecken (es ist sicher schon wieder das falsche Bild, ich bitte um Verzeihung): Die chinesische Luftfahrtaufsichtsbehörde empfiehlt jetzt doch tatsächlich den Crews von Charterflügen, die auf dem Weg in Covid-19-Hochburgen sind, sie sollen Windeln tragen. Warum? Jetzt setzen Sie sich bitte hin (nochmals sorry, das klappt heute wirklich nicht mit meinen Bildern): Auf diese Weise sollen die Crews Toilettengänge vermeiden. Das wiederum würde das Infektionsrisiko senken. Nein, es ist nicht 1. April. Und die Quelle ist nicht der Pekinger Eulenspiegel, sondern die seriöse Wirtschaftsagentur Bloomberg. Da wirken die weiteren „Schutzmaßnahmen“, die von der chinesischen Behörde empfohlen werden, regelrecht harmlos. Sie reichen von Einweg-Schutzbekleidung über Schuhüberzüge bis hin zu Gummihandschuhen.

Man bekommt zunehmend den Eindruck, das Virus gehe nicht nur auf die Lunge, sondern auch aufs Hirn.

Bild: andriano.cz/Shutterstock

Text: br