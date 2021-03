Sehen Sie sich hier auch meinen Video-Kommentar zu den Wahlen an.

Eigentlich halte ich mich nicht für begriffsstutzig. Zumindest nicht für besonders. Dennoch musste ich mir mehrere Passagen mit Robert Habeck am Sonntagabend bei „Anne Will“ in der ARD gleich mehrfach ansehen. Die wohl bizarrste Szene: Als der Grünen-Chef erklärte, er würde auf eine Kanzlerkandidatur verzichten, wenn seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock als Frau antreten werde. Aber eben nur, wenn sie in dieser Eigenschaft antrete. Nein, Sie haben sich nicht verlesen. Und ja – es ist schwer zu verstehen. Eigentlich gar nicht. Aber es zeigt, in welch verschrobener Ideologie-Welt sich manche unserer Politiker bewegen.

Anne Will hatte die Szene eingeleitet mit der Anekdote, dass der Grünen-Geschäftsführer auf seine Teilnahme in der Berliner Runde im ZDF verzichtet und die Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann geschickt habe, damit es „keine reine Männerrunde wird“. Ihre folgende Frage hatte sich Will beim ZDF-Moderator abgeschaut: Der hatte die Grünen-Politikerin gefragt, ob mit der Frau-gegen-Mann-Rochade in der Berliner Runde auch die Frage entschieden sei, ob Habeck oder Baerbock Kanzlerkandidat(in) wird – denn es gebe ja sonst nur männliche Kandidaten. In der Berliner Runde war dabei Geschäftsführerin Haßelmann schon rhetorisch ins Schlingern geraten und hatte die Frage nicht beantwortet.

Kaum verhohlenes Schmunzeln

Habeck schlingerte jedoch noch bemerkenswerter, als Anne Will fragte: „Selbst wenn sie, Annalena Baerbock sagte, im Vergleich mit ausschließlich männlichen Kanzlerkandidaten, ‚ich mach’s‘, könnten Sie dann auf Basis des feministischen Selbstverständnisses Ihrer Partei sagen: ‘Nö, aber ich will’s lieber?'“ Darauf Habeck: „Dann würde ich das immer akzeptieren, das habe ich immer gesagt, das ist jetzt überhaupt keine Neuigkeit, das ist das erste, worüber wir gesprochen haben, es ist uns ja nicht erst gestern aufgefallen, dass Annalena Baerbock eine Frau ist und ich ein Mann.“ Eine bemerkenswerte Einsicht. Weiter führte Habeck aus: „Und wir kennen und ich lebe in den Statuten meiner Partei, seitdem ich da politisch unterwegs bin. Ich habe immer quotierte … in quotierten Listen gearbeitet, ich habe immer in Doppelspitzen gearbeitet, es ist völlig klar, wenn das das entscheidende Kriterium ist, dann ist die Sache entschieden. Aber wie ich schon gesagt hatte, und das ist eine gemeinsame Analyse, es ist nicht das einzige Kriterium.“ Olaf Scholz, der zwei Sessel weiter saß, konnte ein Schmunzeln kaum verhehlen.

Will hakte nach: „Aber ich habe es nicht verstanden. Wenn Annalena Baerbock sagt, ich mache das, dann ziehen Sie zurück?“ Darauf Habeck: „Wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, ich mache es, weil ich eine Frau bin, und die Frauen haben das erste Zugriffsrecht, dann hat sie es. Natürlich. Aber weder Annalena noch ich argumentieren so. Und Annalena hat öffentlich mehrfach erklärt, dass sie die Größe des Amtes komplexer zusammengesetzt sieht. Und deswegen ist die Entscheidung noch nicht gefällt.“

Rhetorische ‘Künste'

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und man kann es eigentlich nicht mehr kommentieren. Nicht nur inhaltlich. Auch wegen Habecks rhetorischer „Künste“. Sie glauben es nicht? Hören Sie sich die Szene hier an! Die Erklärungen werfen jede Menge Fragen auf. Was wäre, wenn Habeck sein Geschlecht ändern und als divers antreten würde? Oder wenn Baerbock nicht als Frau, sondern als Hannoveranerin in die Bütt steigen würde? Oder als Juristin? Oder als Schwarzhaarige? Oder Habeck als Dampfplauderer? Fragen über Fragen.

Im gleichen Stil wie bei der Kandidatenfrage floskelte sich Habeck durch die gesamte Sendung – nicht ohne sich zu beklagen, dass andere Politiker Floskeln redeten. Er wirkt wie ein Eislauf-Amateur, der ständig zu viel zu schwierigen Sprüngen ansetzt und dabei in peinlichen Posen zu Boden geht. Ich zeige Erbarmen und erspare Ihnen Habecks Ergüsse. Nur einen kann ich Ihnen nicht vorenthalten – seine Quintessenz aus dem Wahlsonntag: „Verschiedene politische Konstellationen sind möglich. Das zeigt der Wahlabend. Es kann in alle Richtungen gehen. Es kann aber auch in alle Richtungen gehen!“ Wer wollte da widersprechen! (Anzuhören hier.)

Sollte Habeck wirklich Kanzler werden, können wir uns schon auf seine Ansprachen freuen. Das wird lustig werden! Aber ganz offen gestanden: Ich würde mir – wenn schon, denn schon – dann doch lieber Baerbock wünschen. Nicht, weil sie eine Frau ist. Sondern wegen der Floskeln.

Wie Merkel Konzepte aus der DDR in das wiedervereinigte Deutschland überträgt Die Bundeskanzlerin hat ideelle Werte komplett durch Machtmechanik ersetzt und Politik auf Taktik reduziert. Nach 15 Jahren wird klar, was dafür geopfert wurde: der politisch, wirtschaftlich und kulturell freie Bürger. Eine Bilanz, fünfter Teil heute: die Demokratie.

Landhaus Oberaurach | Erholen im Steigerwald Herzlich Willkommen!

Das Landhausteam begrüßt Sie ganz herzlich auf der Internetseite.

Lassen Sie Ihr kulinarisches Herz höher schlagen oder genießen Sie ein paar ruhige Tage im Steigerwald.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bild: Youtube/ARD/Screenshot

Text: br

Trend: Mehr als die Hälfte Briefwähler bei Bundestagswahl Staatsrechtler sehen im Trend zur Briefwahl "eine unzulässige Verkürzung des demokratischen Willensbildungsprozesses." Der nimmt jetzt massiv zu – wie eine aktuelle INSA-Umfrage ergab. Gefahr für unsere Demokratie?

Geister-Abstimmung für Laschet? Die Frauen-Union hat sich brav gegen Friedrich Merz als Parteichef ausgesprochen. Angeblich. Wenn man genauer hinblickt, stellt man fest – eigentlich hat sie das gar nicht. Es ging eher postdemokratisch zu... GASTBEITRAG.

Soll am deutschen Wesen diesmal Corona genesen? Langer Lockdown? Oder locken Lockerungen? Ich habe mich wieder Ihren Fragen im Livestream auf Youtube gestellt. Hier können Sie sich die Aufzeichnung ansehen.

Wird die Bundestagswahl verschoben? Die Bundesregierung will in den nächsten Jahren 1,15 Milliarden für den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus ausgeben. Auf meine Frage nach Linksextremismus und Islamismus hieß es, es dürfe keine Gleichsetzung geben.