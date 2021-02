Die Gesinnungspolizei schläft nicht. Nicht mal am Wochenende.

Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, wie aufmerksam in den großen Medien (und auch in der Politik) meine Seite gelesen wird. Erst gestern habe ich ein Interview mit dem Vize-Weltmeister Carsten Ramelow veröffentlicht, in dem dieser die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert hat. In meinen Augen eine völlig normale Sache in einer normalen Demokratie: Ein Prominenter kritisiert die Regierung.

Bayer 04 Leverkusen distanziert sich von Carsten Ramelow In einem Interview hat Bayer Leverkusens Ehrenspielführer Carsten Ramelow die aktuellen Corona-Maßnahmen in Frage gestellt. Sein ehemaliger Klub distanziert sich von den Aussagen des 46-Jährigen.

Nicht in so in Deutschland 2021. Die Rheinische Post berichtet über das Interview – und hat auch gleich von Ramelows ehemaligem Arbeitgeber eine Stellungnahme angefragt. So als seien Clubs für die richtige „Haltung“ ihrer ehemaligen Spieler verantwortlich. Der Artikel in der Regionalzeitung beginnt mit folgendem Satz: „Auf der Internetseite des deutschen Journalisten Boris Reitschuster hat der ehemalige Leverkusener Fußball-Profi Carsten Ramelow in einem am Samstag veröffentlichten Interview die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie in Frage gestellt.“

So sehr ich einerseits positiv überrascht bin, dass bei der Nennung meiner Seite auf ein sonst häufiges „Framing“ verzichtet wurde – so sehr schockiert mich der Satz per se. Ein Ex-Fußballer stellt die „aktuellen Maßnahmen der Regierung“ in Frage. Ich dachte bisher, so etwas sei allenfalls in autoritären Regimen einen Einstiegssatz und umso mehr eine Nachricht wert.

Weiter heißt es: „Auf Nachfrage unserer Redaktion äußerte sich der Werksklub betont distanziert zu den Aussagen des Ehrenspielführers: „Carsten Ramelow hat seine private Meinung geäußert, das steht ihm zu. Wir als Bayer 04 teilen seine Aussagen nicht.“ Auf gut Deutsch: Die Rheinische Post zeigte sich bemüßigt, mitten am Wochenende den Ex-Arbeitgeber eines Ex-Profis anzurufen – wegen Regierungskritik. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen in einer Demokratie. Die Reaktion von Bayer Leverkusen ist völlig okay. Eine Standard-Floskel. Nichtssagend. In diesem Fall müsste man fast sagen: fast schon mutig nichtssagend. Daraus dann die Überschrift zu machen „Bayer 04 distanziert sich von Ramelow“ halte ich für – lassen Sie es mich sehr höflich ausdrücken – mehr als fragwürdig.

Ich teile bei weitem nicht alle Aussagen von meinen Gastautoren. Das bedeutet aber bei weitem nicht, das ich mich distanziere. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen.

Es ist verrückte, ja hysterische Zeiten, in denen wir leben!

Hand aufs Herz: Hätten Sie sich vorstellen können, dass Journalisten bei Bayern München angerufen hätten, weil Franz Beckenbauer Helmut Kohls Politik kritisiert hat? Paul Breitner wurde einst von vielen Journalisten gefeiert, weil er die – damals konservative – Regierung kritisierte.

Bild: Shchus/Shutterstock

Text: br



Mit Staatsgeld gegen die Meinungsfreiheit "Mißfallen erregen" hielt ich bisher für eine journalistische Tugend. Jetzt versucht genau dafür eine mit staatlichen Mitteln geförderte Journalisten-Plattform meiner Seite finanziell an den Kragen zu gehen. Allen Seiten-Paten wird gekündigt. Orwell lässt grüßen.

Amazon, Apple & Co. mit neuem Service: Zensur Die Internet-Giganten maßen sich an, Justiz zu sein: Nach eigenem Gusto sperren sie ganze Dienste wie jetzt "Parler". Viele Journalisten hierzulande begrüßen dies. Dabei sind solche Angriffe auf die Meinungsfreiheit fatal.