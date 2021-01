Ein Gastbeitrag von Alexander Peitz

Die US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Naomi Wolf hat auf Twitter von massiven Einschüchterungsversuchen gegen Wissenschaftler berichtet, die sich in der Öffentlichkeit kritisch mit der Verwendung des PCR-Tests auseinandersetzen. Weltweit dient der Test mittlerweile als politische Entscheidungsgrundlage für Lockdowns und weitere einschneidende Maßnahmen.

Der Versuch eines Interviews mit Simon Goddek, einem Postdoktoranden in Biotechnologie, sei von Seiten seiner niederländischen Universität unterbunden worden, da ihm „dringend geraten wurde, Stillschweigen zu bewahren und sich nicht öffentlich zu äußern“, wie Naomi Wolf in ihrem mehrteiligen Tweet erklärt:

1/Just had an interview scheduled with @goddeketal, Dr Simon Goddek, the post-doctoral researcher at the Faculty of Mathematics and Statistics in the field of biotechnology, at an unnamed Dutch university. This researcher has been publicly pointing out that the paper that…

— Dr Naomi Wolf (@naomirwolf) January 7, 2021