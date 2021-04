Veröffentlicht am

Aus CSU-Sprech in verständliches Deutsch

Söders Auftritt zur Kanzlerkandidatur – extra für Sie dechiffriert und übersetzt in Klarsprech!

Politiker würden zu selten Klartext sprechen und es lieben, um den heißen Brei herum zu sprechen, behaupten Kritiker. Ganz böse Zungen unterstellen den Mächtigen sogar einen Hang zur Heuchelei oder, noch schlimmer, zur Lüge. Ich habe mir deshalb mit fast schon schmerzender Genauigkeit heute die Rede angehört, die CSU-Chef Markus Söder zu seinen Ansprüchen auf das Kanzleramt in München gehalten hat. Und ich habe weder Mühen noch Nerven geschont, um diese Rede für Sie aus dem Politik-Deutsch in Klarsprech zu übersetzen. Keine Angst – mit trockenem Politiker-Deutsch hat das nicht mehr viel gemein. Hier geht es zu meiner Übersetzung aus dem Söderschen in den Klartext. Viel Vergnügen mit dem Video!