In der Bundespressekonferenz sind heute Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Chef seiner Obersten Bundesbehörde, des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, zu Gast. Ich berichte hier im Liveticker. Zitate werden aufgrund des Zeitdrucks ggf. sinngemäß wiedergegeben.

Auf die Frage, warum so viel AstraZeneca-Impfstoff liegen bleibe, antwortete Bayerns Gesundheitsminister Holetschek, es sei wichtig, immer wieder zu sagen, dass dieser Impfstoff helfe. Wenn irgend wo von Gruppen, die priorisiert seien, diesen Impfstoff nicht annehmen, sei zu prüfen, ob man dann diesen nicht an Menschen geben könne, die nicht in einer der priorisieren Gruppen sind.

Ein Kollege fragt, die Teststrategie sei so oft angepasst worden, dass es so schlecht laufe, dass Deutschland im Europäischen Vergleich abgefallen sei. Spahn antwortete, man müsste viel anpassen in der Pandemie. Die Strategie hänge auch von der Verfügbarkeit ab. Spahn betonte erneut, es habe an keiner Stelle eine Überlastung des Gesundheitssystems gegeben.

In Sachen möglicher Schul-Öffnungen sagte Spahn, alle Bundesländer hätten Testkonzepte entwickelt. Der Beginn von Schule und Kita löse in jedem Bundesland Bewegungen in Millionengröße aus. Jeden Tag seien dann zahlreiche Kinder und Eltern auf dem Weg zu Schule, ebenso wie Lehrer. Man müsse sich fragen, was dies mit dem Infektionsgeschehen mache, sagte der Minister.

Deutschland könne führend als Land für die Impfstoffherstellung werden, sagte Spahn, es solle ein „Impfstoff-Produktions-Hub werden“. Die Bundesregierung sei in dieser Richtung aktiv. Das klingt so, als ob etwas dran sei an Berichten, dass die Impfungen tatsächlich öfter wiederholt werden müssen. Spahn sagte, es ginge auch um Produktionskapazitäten, die jetzt schon für die nächste Pandemie reserviert werden können.

Spahn: „Das Virus gibt nicht einfach auf, das sehen wir in den letzten Tagen ganz klar. Eine steigende Anzahl von besorgniserregenden Virusinfektionen. Das Verlangen nach einer Lockerung des Lockdowns ist spürbar, greifbar, aber wir müssen damit sorgsam umgehen. Jeder fünfte positiv Getestete ist mit der britischen Mutation infiziert.“ Er betont, Vertrauen sei wichtig: „Auch wenn es manchmal etwas zu agieren gibt.“ Bund und Länder agieren gemeinsam, so Spahn. Deutschland liege bei den Zweitimpfungen „durchaus weit vorne“. Genaue Zahlen nannte er dabei nicht. Er sagte auch, dass die Zahl der Impfungen verdoppelt werden müsse, um „tatsächlich die Impfdosen, die da sind, auch zu verimpfen“. Warum man da aktuell nicht im Plan ist, sagte Spahn nicht – ob der Impfwille fehle oder die Infrastruktur.

Beim Schnelltest werde es nach dessen kostenlosem Angebot, das geplant sei, auch Engpässe und Warteschlangen geben, so Spahn. Das sei ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage hoch sei und das Angebot gerne genutzt wird. Auch Schnelltests wolle man schnellstmöglich zugänglich machen.

RKI-Chef Wieler sagt: „Gemeinsam haben wir schon sehr viel erreicht.“ Man stehe aber möglicherweise an einem Wendepunkt, der positive Trend der vergangenen Woche setze sich offenbar nicht mehr fort.“ Viele Bundesländer steuerten auf ein Plateau zu, das sei aber immer noch zu hoch. Wieler: „Warum bekommen wir das Infektionsgeschehen nicht und den Griff, obwohl wir doch genau sehen, wie das Infektionsgeschehen ist? Spielen hier eventuell die besorgniserregenden neuen Varianten schon eine Rolle? Das wissen wir nicht genau! Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Bekämpfung der Pandemie schwieriger wird.“

Die Maßnahmen wirkten auch gegen die neuen Virus-Varianten, das zeige auch die Erfahrung in neuen Ländern: „Wir bauchen uns nicht entmutigen zu lassen. Lassen Sie uns Ansteckungen verhindern, wir haben das ins unteren Händen. Treffen wir weniger Menschen, und wenn es irgend wie geht, treffen wir uns nur draußen!“

„Die Masken bitte immer über Mund und Nase tragen, auch im öffentlichen Nahverkehr und im Auto.“ Wer Krankheitsanzeichen spüre, solle sich umgehend testen lassen: „Die Kapazitäten sind da.“ Man möge „wenn irgend wie möglich nicht verreisen“. Und „wenn wir eine Impfung angeboten bekommen, dann sollen wir uns freuen.“ Weiter: „Das Virus hat einen großen Boost erhalten“, deshalb dürfe man nicht zurückgehen. Wielers Ermahnungen sind teilweise identisch mit denen vergangene Woche, und erinnern etwas an die Mahnungen eines Lehrers an seine Schüler.

Bayerns neuer Gesundheitsminister Klaus Holetschek nannte die Grenzkontrolle ein wichtiges Element, um die Testungen zu kontrollieren und „zu schauen, dass das Virus sich nicht weiter verbreitet.“ Impfen sei „ein Stück weit ein Licht am Ende des Tunnels“, so der CSU-Politiker. Holetschek sagt, es gebe inzwischen Empfehlungen, „Lehrerinnen und Lehrer“ sowie „Kindergärtnerinnen und Kindergärtner“ vorrangig zu impfen. Der Minister erklärte nicht, wie solche Forderungen mit den Erkenntnissen zusammenpassen, dass es keine Belege gibt, dass Impfungen dazu führen, dass der Geimpfte nicht mehr ansteckend ist. Insofern wäre die Frage, ob eine Priorisierung auch bei jüngeren Lehrern und Erziehern Sinn macht, die nicht zu Risikogruppen gehören.

RKI-Chef Wieler entlarvt Corona-Versagen der Regierung – und keiner merkt es Der oberste deutsche Gesundheitsbeamte hat heute der Corona-Politik der Regierung eine Bankrotterklärung ausgestellt – offenbar ohne es zu bemerken. Und auch die Medien haben es offenbar überhört; es gab jedenfalls keine kritischen Nachfragen.

Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut!

Bild: Boris Reitschuster / Phoenix/Screenshot/Youtube

Text: br

Nur sechs Wissenschaftler berieten Regierung zum Lockdown Nachdem sie zuerst auf meine Frage hin mauerte, schickte mir die Regierung gerade die Liste der Lockdown-Berater. Es waren nur 6: ein Tierarzt, ein Kinderarzt, ein Virologe, ein Pharmakologe und zwei Physiker. Soziologen? Psychologen? Ökonomen? Keine dabei!

Lockdown trotz WHO-Warnungen Angela Merkel und die Länderchefs wollen einen harten Lockdown durchdrücken in Deutschland. Doch genau davon rät die WHO ab. Auf Nachfragen zu diesem Widerspruch hat die Bundesregierung keine Antwort.

Geheimsache Lockdown? Die Bundesregierung nennt weder die Experten, die ihr zum Lockdown rieten, noch gibt sie Auskünfte, ob schriftliche Unterlagen vorliegen, und mit welcher Evidenz die Maßnahmen begründet werden. Das ergaben die Antworten auf meine Fragen in der BPK heute.

Lockdown bis in den Sommer? In einer Info-Grafik des Finanzministeriums zu den Corona-Hilfen für Unternehmen ist von einer "Schließung" Januar bis Juni 2021 die Rede. Wird die hinter den Kulissen etwa schon geplant? Oder hat sich da jemand nur verschrieben?