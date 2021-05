In dem Film „Der Winterschläfer“ mit Louis de Funès entdecken französische Wissenschaftler den eingeschlossenen Körper eines Menschen im arktischen Packeis. Es gelingt ihnen, den etwa 25-jährigen Mann wieder zum Leben zu erwecken. Er wird bei seiner Enkelin einquartiert, der Ehefrau des Industriellen, den Louis de Funès spielt. Weil der Aufgetaute glaubt, er befinde sich noch im Jahre 1905, muss für ihn, auch um ihm einen psychischen Zusammenbruch zu ersparen, eine dementsprechende Umgebung geschaffen werden.

Nach 16 Jahren in Russland fühle ich mich nach meiner Rückkehr nach Deutschland ein wenig wie der „Aufgetaute“: Ich bin in ein anderes Land zurückgekehrt, das ich in vielem nicht mehr erkenne. Nur, dass niemand für mich die Umgebung umgebaut hat.

Über diese Rückkehr in ein anderes Land, über meine Arbeit in der Bundespressekonferenz, darüber, was mir in Deutschland heute so große Angst macht, warum ich an das Auswandern denke, und was mein Szenario für die weitere Corona-Politik ist – mitsamt „Wunder-Rettung“ pünktlich zur Bundestagswahl, habe ich in einem Interview mit Jens Lehrich von Fairtalk.tv gesprochen. Mein bitteres Fazit: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.

Sehen Sie sich das Interview hier an.

Bild: CDU

Text: br